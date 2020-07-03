2020 yılında yapılan temmuz zammı ile beraber genel müdür maaşı ortalama 13.891 TL'ye yükselmiştir. Emekli genel müdür maaşları ise; 8.963 TL civarındadır. Devlette çalışanların maaşları bu civarda değişirken özel sektörde çalışan genel müdürlerin aylık tutarları şirketin büyüklüğüne ve deneyimlerine göre farklılık göstermektedir. Liderlik vasıflarını taşıyan ve genel müdür olarak görev yaptığı şirketi her sene kapasitesinin üzerine taşıyabilen bireyler; genel müdürlük pozisyonuna uygun olmaktadırlar.

2020 GENEL MÜDÜR MAAŞI NE KADARDIR?

2020 yılında genel müdür aylıkları; 13.136 TL olarak ödenirken temmuz zammı ile beraber 13.891 TL olarak ödenmeye başlayacaktır. 1/4 kademesinde çalışan genel müdürlere ödenecek olan miktardır. Aynı zamanda yapılan ödemeler; eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan bir bireye göre hesaplanmıştır.