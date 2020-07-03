2020 yılında yapılan temmuz zammı ile beraber genel müdür maaşı ortalama 13.891 TL'ye yükselmiştir. Emekli genel müdür maaşları ise; 8.963 TL civarındadır. Devlette çalışanların maaşları bu civarda değişirken özel sektörde çalışan genel müdürlerin aylık tutarları şirketin büyüklüğüne ve deneyimlerine göre farklılık göstermektedir. Liderlik vasıflarını taşıyan ve genel müdür olarak görev yaptığı şirketi her sene kapasitesinin üzerine taşıyabilen bireyler; genel müdürlük pozisyonuna uygun olmaktadırlar.
2020 GENEL MÜDÜR MAAŞI NE KADARDIR?
2020 yılında genel müdür aylıkları; 13.136 TL olarak ödenirken temmuz zammı ile beraber 13.891 TL olarak ödenmeye başlayacaktır. 1/4 kademesinde çalışan genel müdürlere ödenecek olan miktardır. Aynı zamanda yapılan ödemeler; eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan bir bireye göre hesaplanmıştır.
TEMMUZ ZAMMI EMEKLİ GENEL MÜDÜR MAAŞI NE KADAR?
Temmuz ayındaki zam sonrası emekli genel müdür aylığı; 8.963 TL olarak ödenmeye başlayacaktır. 1/1 kademesindeki emekli genel müdüre 2020 yılının ocak ayı ile beraber 8.475 TL maaş ödemesi yapılmaktaydı. Ancak enflasyon farkının açıklanması ile beraber temmuz zammı da belli olduktan sonra bu tutar, 8.963 TL'ye yükseldi.
1/1 derecesindeki emekli genel müdürlere ödenecek en düşük maaş zam öncesinde 8.033,4 TL olurken zam sonrasında 8.474,5 TL olarak açıklanmıştır. Bu genel müdür maaşı, ek ödemeler dahil edilerek hesaplanan bir tutardır.
GENEL MÜDÜR MAAŞLARINA ETKİ EDECEK ENFLASYON ORANI NE KADARDIR?
2020 yılı için açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında; TÜİK'in verisine göre TÜFE yıllık %12.62 ve aylık %1.13 oranında olmaktadır. 2020 yılının ilk 6 ayı için belirlenen enflasyon oranı %5.75 olarak açıklanmıştır. Memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise; %1.75 olmaktadır. Toplu sözleşme zammı kapsamında memurlara yılın başında %4 oranında zam yapıldığı için açıklanan enflasyon yüzdesinin %4'ü aşan oranı olan %1.75, enflasyon farkı olarak kendilerine ödenecektir.
GENEL MÜDÜR OLMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR?
Genel müdür olmak isteyenlerin 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü mezunu olmaları kendilerine avantaj sağlamakla beraber okumaları gereken bölüm ile ilgili herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Genel müdür olmak isteyenlerin kendilerini hem kişilik özellikleri bakımından hem de mesleki açıdan geliştirmeleri gerekmektedir.
Multidisipliner bir bakış açısı ile işine yaklaşan ve aynı zamanda çok yönlü olan bireyler genel müdür olarak tercih edilmektedirler. Ekonomi konusunda bilgili olmalarının gerekmesinin yanı sıra; şirketlerinin içinde bulunduğu sektöre göre ilgili trendleri de takip ediyor olmaları gerekmektedir. Fırsat değerlendirmesini yapabilmelidirler. Kriz yönetimi olan, olası bir krizi en az hasarla atlatabilecek stratejileri oluşturabilen, şirketi ileriye götürebilecek fikirler üreten bireyler genel müdürlük pozisyonuna uygundurlar.
Büyük bir şirkette genel müdür olarak çalışanların hem siyasetçi hem de iletişimci yönlerini beslemeleri gerekmektedir. Bunun sebebi ise; bir genel müdürün tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, siyasi partiler, medya ve hizmet verdikleri kişiler ile iletişim içinde olmasıdır. Durum analizini iyi yapabilen ve aynı zamanda reformist olan genel müdürler bu pozisyonda başarı yakalayabilmektedirler. Günümüzde genel müdürlerde şirketlerin aradıkları esas özellik; kurumun kapasitesine uygun olmak ve geliştirilmeye açık nitelikleri taşımaktır. Genel müdür maaşı ise; şirketin büyüklüğüne, kişinin hizmet süresine, eğitim seviyesine ve birçok farklı etkene göre değişiklik göstermektedir.