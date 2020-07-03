Sigaraya zam gelecek mi sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Sosyal medyada ardı ardına ortaya atılan iddiaların ardından tiryakiler herhangi bir zam açıklaması olup olmadığını öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle akşam saatlerinde "Sigaraya zam gelecek mi?" sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent ne kadar? Sigara zammı var mı? İşte merak edilen detaylar...

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.