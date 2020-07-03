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    • Ekonomi
    • 03.07.2020 23:52
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    • 03.07.2020 23:56
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    Son dakika: ? , , Muratti, LM, Kent ne kadar? ...

    Sosyal medya bu akşam çok konuşulan konulardan birisi de oldu. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. ÖTV zammının yapılıp yapılmadığını merak edenler sigara zammı var mı sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı ise en çok merak edilenler arasında. Peki, ? , , Muratti, LM, Kent ne kadar? İşte merak edilenler...

    Sigaraya zam gelecek mi?

    Sigaraya zam gelecek mi sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Sosyal medyada ardı ardına ortaya atılan iddiaların ardından tiryakiler herhangi bir zam açıklaması olup olmadığını öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle akşam saatlerinde "Sigaraya zam gelecek mi?" sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent ne kadar? Sigara zammı var mı? İşte merak edilen detaylar...

    SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

    Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    2020 Haziran itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 16 TL

    Marlboro Touch: 17 TL

    Marlboro: 18 TL

    Parliament: 18,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

    Muratti: 16 TL

    Muratti Blu: 15 TL

    Lark: 15 TL

    Chesterfield: 14,50 TL

    Chesterfield Mode: 14 TL

    L&M: 14,00 TL

    British American Tobacco

    Kent: 15 TL

    Kent D-Range: 15 TL

    Kent Swicth: 16 TL

    Kent N-Range: 18 TL

    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL

    Pall Mall: 14,50 TL

    Tekel 2000: 14 TL

    Tekel 2001: 14 TL

    Samsun: 14 TL

    Samsun 216: 14 TL

    Maltepe: 14 TL
    Haberler Ekonomi Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? Camel, Winston, Muratti, LM, Kent ne kadar? Sigara zammı...
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