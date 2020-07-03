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    • Ekonomi
    • 03.07.2020 23:29
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    • 03.07.2020 23:54
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    ? 3 Temmuz ne kadar oldu?

    tiryakileri sorusu sosyal medyada konuşulan iddiaların ardından merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından 2020 Haziran marka marka ne kadar sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Tiryakiler bu kapsamda Temmuz'da sigaraya zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? Hangi marka sigaralara zam gelecek? İşte 3 Temmuz güncel fiyatlar

    Sigaraya zam geldi mi?

    Sigaraya zam geldi mi sorusuyla ilgili araştırmalar özellikle şu saatlerde artış gösterdi. Bugün sosyal medyada en çok konuşulanlardan birisi de sigaraya yeniden zam yapılıp yapılmayacağı oldu. Bu kapsamda resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı çok araştırılmaya başlandı. Peki, sigaraya zam geldi mi? Hangi marka sigaralara zam gelecek? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

    SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

    Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    2020 Haziran itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 16 TL

    Marlboro Touch: 17 TL

    Marlboro: 18 TL

    Parliament: 18,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

    Muratti: 16 TL

    Muratti Blu: 15 TL

    Lark: 15 TL

    Chesterfield: 14,50 TL

    Chesterfield Mode: 14 TL

    L&M: 14,00 TL

    British American Tobacco

    Kent: 15 TL

    Kent D-Range: 15 TL

    Kent Swicth: 16 TL

    Kent N-Range: 18 TL

    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL

    Pall Mall: 14,50 TL

    Tekel 2000: 14 TL

    Tekel 2001: 14 TL

    Samsun: 14 TL

    Samsun 216: 14 TL

    Maltepe: 14 TL
    Haberler Ekonomi Sigaraya zam geldi mi? 3 Temmuz güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?
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