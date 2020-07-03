Sigaraya zam geldi mi sorusuyla ilgili araştırmalar özellikle şu saatlerde artış gösterdi. Bugün sosyal medyada en çok konuşulanlardan birisi de sigaraya yeniden zam yapılıp yapılmayacağı oldu. Bu kapsamda resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı çok araştırılmaya başlandı. Peki, sigaraya zam geldi mi? Hangi marka sigaralara zam gelecek? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.