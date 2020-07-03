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    • Ekonomi
    • 03.07.2020 23:06
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    • 03.07.2020 23:10
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    nda pek çok indirim var! ŞOK hafta sonu ürünleri nelerdir?

    ürünleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yarın ŞOK'ta Dijital Cam Baskül, Rio Burun Kılı Alma Cihazı, 3+1 Basamaklı Merdiven ve Alo Platinum Fairy Etkili Sıvı Deterjan ürünleri ön planda yer alıyor. yla satışa sunulacak ürünlerin fiyat listesi firma tarafından duyuruldu. Peki, ŞOK 4 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? İşte o ürünlerin listesi...

    ŞOK 4 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri nelerdir?

    ŞOK 4 Temmuz aktüel kataloğunda hafta sonu yer alan ürün fırsatları ürünleri dikkat çekiyor. Ürünler firma tarafından Türkiye'nin 81 ilinde bulunan şubelerde yarın sabah satışa sunulacak. ŞOK'ta haftanın fırsatları aktüel kataloğuyla raflarda yer alan ürünler ve fiyat listeleri belli oldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünü sürprizleri dikkat çekti.

    ŞOK 4 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Dijital Cam Baskül

    • Sertleştirilmiş cam yüzey
    • Ayak dokunuşu ile çalıştırma
    • 5-180Kg. Ölçüm aralığı
    • Hatasız ölçüm için dörtlü sensör sistemi
    • Geniş LCD ekran
    • Kendiliğinden sıfırlama ve kapanma

    Rio Burun Kılı Alma Cihazı

    • Güçlü ve sessiz motor
    • Temizleme fırçası
    • 1 adet 1,5V AA pil ile çalışır
    • Taşınabilir

    Haberler Ekonomi ŞOK 4 Temmuz aktüel kataloğunda pek çok indirim var! ŞOK hafta sonu ürünleri nelerdir?
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