ŞOK 4 Temmuz aktüel kataloğunda hafta sonu yer alan ürün fırsatları ürünleri dikkat çekiyor. Ürünler firma tarafından Türkiye'nin 81 ilinde bulunan şubelerde yarın sabah satışa sunulacak. ŞOK'ta haftanın fırsatları aktüel kataloğuyla raflarda yer alan ürünler ve fiyat listeleri belli oldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünü sürprizleri dikkat çekti.

ŞOK 4 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

Dijital Cam Baskül

• Sertleştirilmiş cam yüzey

• Ayak dokunuşu ile çalıştırma

• 5-180Kg. Ölçüm aralığı

• Hatasız ölçüm için dörtlü sensör sistemi

• Geniş LCD ekran

• Kendiliğinden sıfırlama ve kapanma

Rio Burun Kılı Alma Cihazı

• Güçlü ve sessiz motor

• Temizleme fırçası

• 1 adet 1,5V AA pil ile çalışır

• Taşınabilir