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    • Ekonomi
    • 03.07.2020 23:03
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    • 03.07.2020 23:03
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, 3 Temmuz'u yüzde 0,99 değer kaybıyla 115.748,47 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Ege Endüstri 637,20 656,50 -2,94
    Türk Hava Yolları 11,92 12,26 -2,77
    Ford Otosan 72,55 74,50 -2,62
    Halk GMYO 2,33 2,39 -2,51
    Vakıflar Bankası 5,13 5,26 -2,47
    Kardemir (D) 3,16 3,24 -2,47
    Ereğli Demir Çelik 8,53 8,74 -2,40
    İş GMYO 2,05 2,10 -2,38
    Şişe Cam 5,74 5,88 -2,38
    TAV Havalimanları 18,65 19,10 -2,36
    Arçelik 18,93 19,38 -2,32
    T.S.K.B. 1,29 1,32 -2,27
    Bizim Mağazaları 20,66 21,14 -2,27
    Bagfaş 17,67 18,08 -2,27
    Petkim 4,16 4,25 -2,12
    İskenderun Demir Çelik 7,44 7,60 -2,11
    Yapı ve Kredi Bankası 2,35 2,40 -2,08
    Enka İnşaat 6,22 6,35 -2,05
    İş Bankası (C) 5,38 5,49 -2,00
    Halkbank 6,09 6,21 -1,93

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 3 Temmuz BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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