Kaymakam maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı emekli maaşı kaç TL oldu?

Kaymakam maaşı ne kadar oldu sorusu bugün merak edilen sorular arasında yerini aldı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Güncel maaşları merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 Temmuz zammı emekli maaşı kaç TL oldu? İşte detaylar...

2020 KAYMAKAM MAAŞI NE KADARDIR?

2020 yılında kaymakam aylıkları; haziran ayı enflasyon oranı açıklanmadan önce 12.021 TL olarak ödenmekteydi. Ancak temmuz zammı ile beraber 12.712 TL'ye yükseltilmiştir. ¼ derecesindeki kaymakamlara ödenen aylık tutarındaki değişimdir.