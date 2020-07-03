Kaymakam maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı emekli maaşı kaç TL oldu?

Kaymakam maaşı ne kadar oldu sorusu bugün merak edilen sorular arasında yerini aldı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Güncel maaşları merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 Temmuz zammı emekli maaşı kaç TL oldu? İşte detaylar...
2020 KAYMAKAM MAAŞI NE KADARDIR?
2020 yılında kaymakam aylıkları; haziran ayı enflasyon oranı açıklanmadan önce 12.021 TL olarak ödenmekteydi. Ancak temmuz zammı ile beraber 12.712 TL'ye yükseltilmiştir. ¼ derecesindeki kaymakamlara ödenen aylık tutarındaki değişimdir.
2020 TEMMUZ ZAMMI EMEKLİ KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR?
Temmuz ayında yapılan zam ile beraber kaymakam aylık tutarı; 5.554,6 TL olmuştur. 1/4 derecesinde çalışan kaymakamlar; yılın başında 5.265,5 TL maaş alırlarken yapılan zam ile beraber aylık tutarları 5.554,6 TL olmaktadır.
4/1 derecesindeki kaymakamların emekli olmaları durumunda alacakları en düşük ücret zam öncesinde 6.877 TL olmaktaydı. Ancak temmuz zammı ile beraber bu tutar, 7.255 TL'ye yükseldi.
KAYMAKAM MAAŞLARINA YAPILAN ENFLASYON ZAMMI ORANI NEDİR?
Kaymakam aylıkları için açıklanan enflasyon oranı, yılın ilk 6 ayı için %5.75 olmaktadır. Yılın başında yapılan %4'lük zam oranı dikkate alındığında; TÜİK'in verilerine göre %1.75 oranında enflasyon farkı oluşmuştur. Temmuz ayında kaymakam maaşına yapılacak zam bu orana göre belirlenmektedir.
KAYMAKAM OLMAK İSTEYENLER NE YAPMALIDIR?
Kaymakam olmak için kaymakamlık sınavına girilmesi gerekmektedir. İç İşleri Bakanlığı her sene eylül ayının ilk haftasında kaymakam olmak isteyenler için sözlü ve yazılı sınav gerçekleştirmektedirler. Alımlar ile ilgili yapılan açıklamalar kapsamında; her sene alınacak olan aday sayısı, adayların taşımaları gereken şartlar ve sınav tarihleri belirtilmektedir.
KAYMAKAM OLABİLMEK İÇİN TAŞINMASI GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?
Kaymakam olma koşulları aşağıda verilmiştir:
- 4 yıllık üniversite mezunu olmaları gerekmektedir. Mezun olabilecekleri bölümleri ise; siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri olmaktadır. Yurt dışında bir üniversitenin bu bölümlerinden mezun olanların diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmesi gerekmektedir.
- Sınav tarihinde kişinin 35 yaşını doldurmamış olması istenmektedir.
- DMK'nin 48'inci maddesi kapsamında belirtilen şartların taşınması gerekmektedir.
- Kamu kurumunda en az 5 yıl süre ile çalışmış olanlar kaymakamlık için sınava girebilmektedirler.
- Kaymakam olmak isteyenlerin girdikleri yazılı sınav ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Dolayısı ile sınavın kapsamı, tarihi, yeri, saati ve diğer ayrıntıları hakkında bütün bilgiler https://www.ösym.gov.tr adresinde yer almaktadır. Aday işlemleri sayfası aracılığı ile sınav başvuruları yapılabilmektedir. Sözlü sınava girmeye hak kazanmak isteyenlerin yazılı sınavdan 70 puan üstü almaları gerekmektedir.
- Yazılı sınavı geçenler sözlü sınavı geçemez iseler; kaymakam olmaya hak kazanamazlar.
- Yazılı ve sözlü sınavları başarı ile geçenler, kaymakam adayı olmaktadırlar. Bu süreçte staj, kura ve atama süreci başlamaktadır.
KAYMAKAM OLARAK GÖREVE BAŞLAYACAKLARDAN İSTENEN BELGELER NELERDİR?
Kaymakam adaylarının göreve başlayabilmeler için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formundan 2 nüshanın doldurulması gerekmektedir.
- Adli sicil kaydının olmadığına dair evrak talep edilmektedir.
- Diplomalarının ya da mezun olduklarını gösteren bir belgenin fotokopisini sunmaları gerekmektedir.
- Kimlik belgesinin fotokopisi istenmektedir.
- Erkek adayların askerlik durumlarını gösteren bir belge sunmaları gerekmektedir.
- Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde kaymakam olarak görev yapmalarına herhangi bir engellerinin olmadığını gösteren belge istenmektedir.
- Adayların el yazıları ile hem kendilerini hem de ailelerini tanıtan bir özgeçmiş kaleme almaları istenmektedir. Ardından kontenjanlar doğrultusunda görev yapmak istedikleri 4 ili belirlemeleri istenmektedir. Mümkün olduğu takdirde yazdıkları illere, mümkün olmadığı durumlarda ise Genel Müdürlük tarafından başka bir ile atamaları gerçekleşmektedir. Kaymakam maaşının görev yapılan şehre göre farklılık gösterebileceğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.