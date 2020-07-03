Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte anlık altın alış satış fiyatları merak ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 artışla 392,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 391 bin lira, en yüksek 392 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 391 bin 200 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?