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    • Ekonomi
    • 03.07.2020 22:42
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    • 03.07.2020 22:42
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    nda indirim sürprizleri! 4-5 Temmuz kataloğunda neler var?

    3 Temmuz Cuma aktüel kataloğu ürünleri bugün satışa sunuldu. Kataloğda yer alan ürünler bu kapsamda özellikle bugünlerde merak ediliyor. Özellikle Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Sanayi Tipi Vantilatör 3 in 1, Dijital Yaz Çiz Sil Yazı Tahtası, Cam Baskül, Sinek Uzaklaştırıcı Pervane ve Şarjlı Boyun Tipi Fan dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki, BİM 4-5 Temmuz kataloğunda neler var? İşte ürünlerinin fiyat listesi...

    BİM aktüel kataloğunda indirim sürprizleri!

    BİM 3 Temmuz Cuma aktüel kataloğu ürünleri raflardaki yerini aldı. Teknoloji ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle vantilatör ve boyun tipi falan indirimi dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. Bu bağlamda bu hafta içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünleri araştırmaya başladı. İşte BİM aktüel kataloğu ürünlerinin listesi...

    BİM 3 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon

    • 1920x1080 full HD
    • Usb girişi video ve resim oynatabilme
    • Class A enerji tüketimi
    • Dahili full HD uydu alıcısı
    • Bilgisayar Girişi
    • 2x HDMI
    • HDMI ( Yüksek çözünürlüklü medya arayüzü)
    • Picture Wizard (Resim sihirbazı kolay resim ayarlama fonksiyonu)
    • DVB S2 Dahili Uydu Alıcı
    • DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme
    • DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun
    • ATV Analog Tuner

    Sanayi Tipi Vantilatör 3 in 1

    • Kısa yer tipi ayak ile yerde kullanım özelliği
    • Teleskopik ayak ile normal kullanım özelliği

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