Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrası 2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Temmuz'da memur ve emeklilere uygulanan maaş zammı sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece daha önce yüzde 4,0 olarak belirlenen memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Bu şekilde yaklaşık 11 milyon kişinin maaşları zamlanmış olacak. Peki evde bakım maaşları ne kadar oldu?
MAAŞLAR ZAMLANDI
TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak-haziran döneminde de yüzde 5.75 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR'luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam yapılacak.
Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL'den 4 bin 230 TL'ye yükselecek.
EN DÜŞÜK SSK EMEKLİ AYLIĞI 1.500 TL
Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL'den 2 bin 233 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 TL'den bin 627 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 451 TL'den bin 534 TL'ye yükselecek.
SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 263 TL'den bin 335 TL'ye yükselecek. Ancak, bu yıl en düşük emekli aylığının bin 500 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıkları nisan ayında bin 500 TL'ye çıkartıldığı için, temmuz ayında ayrıca bir zam yapılmayacak.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADARDI?
Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.
2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.
ENFLASYON ORANINA GÖRE ZAMLI MAAŞ ALINIYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden bu oranda zam kesin görünüyor. Haziran enflasyonu bu rakamın üzerine çıkarsa emeklilerin alacağı zam oranı da artacak. Yapılacak kesin zam oranı cuma günü belli olacak.