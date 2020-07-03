Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrası 2020 evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Temmuz'da memur ve emeklilere uygulanan maaş zammı sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece daha önce yüzde 4,0 olarak belirlenen memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Bu şekilde yaklaşık 11 milyon kişinin maaşları zamlanmış olacak. Peki evde bakım maaşları ne kadar oldu?

MAAŞLAR ZAMLANDI

TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak-haziran döneminde de yüzde 5.75 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR'luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam yapılacak.

Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL'den 4 bin 230 TL'ye yükselecek.