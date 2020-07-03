





■ 06/11/2002 sigorta başlangıcım. 10/06/1985 doğumluyum. Yüzde 52 engelli raporum var. Prim günüm 4300. 2022 maaşı almaktayım. Bu maaşı almak benim emekliliğim için bir engel olur mu ve ne zaman emekli olurum?