Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 5,13 4,67 9,85 Şekerbank 1,60 1,50 6,67 Netaş Telekomünikasyon 15,69 14,86 5,59 Torunlar GMYO 3,85 3,65 5,48 Zorlu Enerji 2,23 2,12 5,19 Logo Yazılım 82,50 78,75 4,76 Karsan Otomotiv 3,44 3,30 4,24 Oyak Çimento 8,41 8,08 4,08 Albaraka Türk 1,83 1,76 3,98 Net Holding 2,62 2,53 3,56 Tümosan Motor ve Traktör 7,48 7,24 3,31 Türk Traktör 82,00 79,50 3,14 Odaş Elektrik 2,62 2,55 2,75 Karel Elektronik 17,21 16,76 2,68 Selçuk Ecza Deposu 9,15 8,96 2,12 Aksigorta 7,32 7,17 2,09 Good-Year 5,91 5,79 2,07 Migros Ticaret 39,56 38,80 1,96 Klimasan Klima 16,55 16,25 1,85 Bursa Çimento 4,66 4,58 1,75