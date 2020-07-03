Jandarma 1000 astsubay öğrenci alımı yapacak! Jandarma öğrenci alımı başvuru şartları nelerdir?

Yapılan son açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla öğrenci alımı yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda eğitim-öğretim görecek astsubay bin öğrenci alımı yapılacak. Komutanlıktan yapılan bu açıklamanın ardından astsubay olmak isteyen adaylar "Jandarma astsubay öğrenci alımı başvuru şartları nelerdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Jandarma astsubay öğrenci alımı başvurusu nereden yapılacak? İşte açıklamada yer alan bilgiler...

JANDARMA ASTSUBAY ÖĞRENCİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 03 Temmuz-03 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinde yer alan "2020 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiştir.

Detaylara, JAMYO Öğrenci Başvuru Kılavuzu ile "www.jandarma.gov.tr"den ulaşılabilecek.