65 ay aylığı Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz zammı 65 yaş aylığı kaç lira?

65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı kaç lira? Emeklilere ve memurlara 2020 Temmuz zammı sonrası 65 yaş aylığı ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere daha önceki yıllarda 65 yaş aylığı 3 aylık olarak ödeniyordu ancak yapılan düzenlemeyle aylık ödenmeye başlanmıştı. Bu maaşı alabilmenin diğer her türlü devlet maaşlarında olduğu gibi bazı kriterleri bulunmaktadır. 65 yaş aylığı adından da belli olacağı üzere 65 yaşını geçmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir güvencesi ve ek geliri olmayan, aylık geliri 701 liranın altında olan vatandaşlara veriliyor.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem konuyla ilgili merak edilen bilgileri anlattı.
65 YAŞ AYLIĞI NASIL ALINIR?
65 yaş üzerindeki sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir emeklilik maaşı bulunmayan vatandaşlara devlet maaş bağlamaktadır. Belli şartlara bağlı bu maaş sosyal devletin gerekliliği olarak yaşlıları korumak için ödenmektedir.
Herhangi bir gelir veya aylık almayan, herhangi bir işte çalışmayan, SGK güvencesi bulunmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, 2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumundan ( SGK) aylık bağlanmaktadır.
Bu maaşı alabilmenin diğer her türlü devlet maaşlarında olduğu gibi bazı kriterleri bulunmaktadır. 65 yaş aylığı adından da belli olacağı üzere 65 yaşını geçmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir güvencesi ve ek geliri olmayan, aylık geliri 701 liranın altında olan vatandaşlara veriliyor.
Şartları uyan yaşlılarımız, yaşlılık maaşı için bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca e-devlet üzerinden de (https://www.turkiye.gov.tr/) yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilir.
Yaşlılık aylığı şartları:
- Hiçbir sosyal güvencesi olmayan (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur),
- 65 yaşını doldurmuş
- Aylık geliri muhtaçlık sınırının altında olan
- SGK'ya prim ödemeyenler Kaymakamlığa başvuruda bulunabilirler.
Ayrıca nafaka alan, asgari ücretin 1/3'ünden (üçte birinden) fazla olan kişiler yaşlılık aylığı alamaz.
maaş almaya hak kazananlar hem mesaj yoluyla hem de SGK sitesinden sonucu öğrenebilirler. Maaşlar PTT yoluyla ödenmektedir.