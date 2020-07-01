Son dakika: Avrupa ve Orta Doğu'da ilk olacak: Türkiye'nin entegre güneş paneli üretim fabrikası Ağustos'ta açılıyor





"Yüzde 70'in üstünde yerlilik oranıyla kurulacak 1000 megavatlık Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin panelleri bu fabrikada üretilecek. Karapınar da faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı yüzde 20 artacak. Hem Ankara Sanayi Bölgesi'nde üreteceğimiz güneş panelleri hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde üreteceğimiz elektrikle cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlayacağız."

Kalyoncu, montajı bitme aşamasına gelen güneş paneli üretim tesisinin yaklaşık 400 milyon dolar yatırımla kurulduğuna işaret ederek, "Karapınar Güneş Enerji Santrali için ise yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız. İki tesis için toplamda 1,4 milyar dolarlık yatırım yapmış olacağız. Güneş paneli üretim fabrikasında Ar-Ge merkezi kuracağız ve yaklaşık 100 mühendis görev alarak milli teknoloji üretiminde önemli rol oynayacak. Tesisin tamamında ise 1400 kişiye istihdam sağlanmış olacak." bilgilerini verdi.

