

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM? 2020 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

Sigorta emeklileri internete erişim sağlayabildikleri her yerden e-devlet sistemindeki e-SGK ağı uygulamaları olan '4A emekli aylık bilgisi' ekranında SSK emeklisi, '4B emekli aylık bilgisi' ekranında Bağ-Kur emeklisi, '4C emekli aylık bilgisi' ekranında Emekli Sandığı emeklisi emekli maaşı sorgulama yapabiliyor. Ancak bu işlem için emeklinin e-Devlet Kapısı üzerinde öncelikli olarak güvenli işlem çerçevesinde kimlik doğrulaması gerçekleştirmesi gerekiyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR 2020

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu.

Memur yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 5.75 zam alacak.