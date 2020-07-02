Ne kadar kaç para emekli maaşı alırım? 2020 emekli maaşı hesaplama tablosu sayfamızda

İkinci bir alternatif olarak ana sayfada bulunan "e-hizmetler" seçeneğine tıklayarak, kurum listesinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan uygulama listesini bularak, "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine tıklayın.

Seçeneklerinden birisini kullanarak, uygulama ekranına ulaşabilirsiniz. Daha sonra hangi sigorta koluna göre emeklilik hesaplaması yapmak istiyorsanız;

• Sigorta kolu (4A/4B/4C) seçimini yapın.

• Hizmete başlama tarihini girin.

• En altta bulunan "Sorgula" seçeneğine tıklayın.

Bu işlemlerle normal şartlardaki emeklilik durumu öğrenilebilir.

SGK Erken Emeklilik Fırsatları

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalıların özel durumlarına istinaden erken emeklilik fırsatlarından yararlanabilmelerine imkan veriyor. SGK'da bu erken emeklilik fırsatları genellikle "yurtdışı borçlanması", "askerlik borçlanması" ve "doğum borçlanması" şeklinde veriliyor.

Yurtdışı borçlanması ile erken emeklilik için;

• Yurda kesin dönüş yapmak,

• Borçlanılacak süre kapsamında Türkiye' de sigortalılığın bulunmaması,

• Tebliğ edilen süreden en faz 3 ay sonraya kadar borcun ödenmesi,

• Borcun tamamının ödendiğine istinaden yazılı talepte bulunulması.

Askerlik borçlanması ile erken emeklilik için;

• Askerlik hizmetini er veya erbaş olarak yapmış olmak,

• Borçlanmaya ilişkin talep evrakının tesliminden 1 ay sonra borcun ödenmiş olması.

Doğum borçlanması ile erken emeklilik için;

• 4A/4B/4C sigortalılığı olması,

• Evlat edinme halinde çocuğun 2 yaşını doldurmamış olması,

• Doğum başına 720 gün, toplamda da 2160 güne kadar borçlanma (yani en fazla 3 çocuk için 2'şer yıl borçlanma),

Şeklinde temel koşulları bulunmaktadır.