KPSS şartı yok! TRT’ye 24 farklı kadroda personel alımı! TRT personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

YÖNETMEN YARDIMCISI

Görev Tanımı

Kayıt/canlı yayın öncesinde stüdyonun ve rejinin hazırlığıyla ilgilenmek ve çekime hazır hale getirilmesi

Tüm teknik ekibi (kameraman,resim seçici, ışık, ses, VTR, reji personeli ve stüdyo şefi) program çekimi için verilen talimatları yerine getirmelerinin sağlanması amacıyla kontroller yapmak ve yönetmenin bilgilendirilmesi

Tüm ekibi kayıt/yayın öncesinde bilgilendirmek, kayıt/yayın saati öncesinde hazır bulunmasını sağlanması

Konu ve programın içeriği çerçevesinde, canlı yayın esnasında kullanılacak VTR, özel efekt, KJ çıktısı, grafik vb. içeriklerin hazır olmasını ve yayına zamanında girmesini sağlamak amacıyla ilgili ekip üyeleriyle görüşme yaparak hazırlıklarını takip edilmesi

Yönetmenin uygun gördüğü çekim ve montajları yapabilmek; kurgu için tüm materyalleri hazırlanması

Kayıt/yayın sırasında yayın/kayıtla ilgili notları tutmak ve kurgu aşamasında bu notların yönetmene iletilmesi

Programla ilgili tüm materyali (ses, görüntü vb.) yayın/kayıt öncesinde hazırlanması