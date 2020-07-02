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    • Ekonomi
    • 02.07.2020 16:24
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    • 02.07.2020 16:24
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    KPSS şartı yok! TRT’ye 24 farklı kadroda personel alımı! alımı başvurusu nasıl yapılır?

    TRT bünyesine 24 farklı kadroda KPSS şartı olmadan personel alımı yapılıyor. alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) personel alımı ilanları yayınlandı. İlanlarda adayların için başvuru ve tecrübe şartlarının yanı sıra gerekli yetkinlikler belirtiliyor. İşte, başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı!

    KPSS şartı yok! TRT’ye 24 farklı kadroda personel alımı! TRT personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    TRT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KPSS şartsız TRT personel alımı başvuruları sürüyor. 24 farklı kadroya personel alımı yapılıyor. Başvuru yapacak adaylar da TRT personel alımı başvurusu hakkında araştırma yapıyor. Yayımlanan yeni personel alım ilanları ile birlikte TRT'ye 24 farklı meslekte personel alınacağı bildirildi.

    GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    -18 Yaşından büyük olmak.

    -Verilecek görevi yaparken herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

    -Belirtilen alım ilanlarında gerekli şatları sağlamak,

    -Belirtilen dilleri akıcı ve düzgün konuşmak.

    KAMERAMAN:

    Görev Tanımı

    Çekim ve çekimin yapılacağı yer hakkında bilgi edinmek,

    Kullanılacak araç-gereç,malzeme ve ekipmanı tespit etmek ve kullanıma hazır olup olmadıklarını kontrol etmek,

    Aktüel çekim için ortamın çekime uygun hale gelmesini sağlamak,

    Kullanılan kamera,ses ve ışık cihazlarının gerekli ayarlarını kontrol ederek hatasız bir kayıt gerçekleşmesini sağlamak,

    Ses, ışık, dekor gibi diğer birimlerle ortak çalışılan projelerde ekip arasındaki koordinasyonu sağlamak, yapılacak kaydın sorumluluğunu almak,

    Yönetmen ve/veya yapımcı ile görüşerek hazırlanacak yapımın gerekleri doğrultusunda görüntü ve ses kaydı yapmak,

    Çekim sonrası işlemlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, kayıt medyalarının sağlıklı bir şekilde yedeklenmesini sağlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

    Gerekli görüldüğünde Haber ve Stüdyo kameramanlığı görevleri için hazır olmak.

    Genel Nitelikler

    Üniversitelerin tercihen 4 yıllık İletişim ve Güzel Sanatlar fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun,

    En az 5 yıl kameramanlık konusunda tecrübe sahibi olmak,

    Yeni teknolojileri öğrenmeye açık ve hevesli olmak,

    MS Office programlarına hakim,

    İletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın, analitik ve çözüm odaklı bakış açısına sahip,

    Etkin zaman yönetimi ile yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen, esnek çalışma sistemine uygun ve sorumluluk alabilen,

    ENG, EFP, DSLR ve CİNE kameralarda tecrübesi bulunan,

    İstanbul'da ikamet eden edebilecek olan,

    Erkek adaylar için askerlik süresini tamamlamış veya makul süreli olarak tecil edilmiş olan.

    YÖNETMEN YARDIMCISI

    Görev Tanımı

    Kayıt/canlı yayın öncesinde stüdyonun ve rejinin hazırlığıyla ilgilenmek ve çekime hazır hale getirilmesi

    Tüm teknik ekibi (kameraman,resim seçici, ışık, ses, VTR, reji personeli ve stüdyo şefi) program çekimi için verilen talimatları yerine getirmelerinin sağlanması amacıyla kontroller yapmak ve yönetmenin bilgilendirilmesi

    Tüm ekibi kayıt/yayın öncesinde bilgilendirmek, kayıt/yayın saati öncesinde hazır bulunmasını sağlanması

    Konu ve programın içeriği çerçevesinde, canlı yayın esnasında kullanılacak VTR, özel efekt, KJ çıktısı, grafik vb. içeriklerin hazır olmasını ve yayına zamanında girmesini sağlamak amacıyla ilgili ekip üyeleriyle görüşme yaparak hazırlıklarını takip edilmesi

    Yönetmenin uygun gördüğü çekim ve montajları yapabilmek; kurgu için tüm materyalleri hazırlanması

    Kayıt/yayın sırasında yayın/kayıtla ilgili notları tutmak ve kurgu aşamasında bu notların yönetmene iletilmesi

    Programla ilgili tüm materyali (ses, görüntü vb.) yayın/kayıt öncesinde hazırlanması

    Genel Nitelikler

    Üniversitelerin tercihen İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar fakültelerinden mezun,

    En az 3 yıl TV, Medya sektörü deneyimi bulunan

    Tercihen aktüel çekim konusunda deneyim sahibi

    Tercihen canlı yayın konusunda deneyim sahibi

    Kurgu ve MS Office programlarına kullanabilen,

    İletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın, analitik ve çözüm odaklı bakış açısı sahibi

    Yüksek çalışma temposuna ayak uydurabilen

    Seyahat engelinin bulunmaması

    Sorumluluk sahibi, yoğun ve stresli çalışma temposuna ayak uydurabilmesi

    Kültür ve sanatla ilgili bulunan

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    Haberler Ekonomi KPSS şartı yok! TRT’ye 24 farklı kadroda personel alımı! TRT personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
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