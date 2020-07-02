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    • Ekonomi
    • 03.07.2020 09:24
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    • 03.07.2020 09:24
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    3 Temmuz memur personel alım başvuru şartları! şartsız sınavsız

    Devlet personel alımlarına devam ediyor. , sözleşmeli, sürekli işçi ve alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı. Mayıs ayının son haftasına geldiğimiz şu günlerde personel ve memur alım yayınlanmaya devam ediyor. yayınladığı ilanlar ile personel ve memur alımı yapıyor. Bu amaçla sizler için araştırma yaptık. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Kamuya başvuru yapacak adayların mutlaka taşımaları gereken niteliklerden birisi olan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlardır. İşte 2 Temmuz ve başvuru şartları! İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    KPSS şartsız sınavsız 2 Temmuz memur personel alım ilanları başvuru şartları!

    2 Temmuz KPSS şartsız sınavsız Çalışma ve Aile Bakanlığı memur personel alım ilanları başvuru şartları! İşte son tarihler Mayıs ayının sonlarına geldiğimiz günlerde devlet kurumları personel ve memur alım ilanlarını bir biri ardına yayınlamaya başladı. Bu bağlamda Çalışma ve Aile Bakanlığı iş ilanları yoğun ilgi görüyor. Çalışma ve Aile Bakanlığı tarafından yayımlanan memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi, askeri personel ve diğer personel alımları kapsamında personel alımı yapılıyor. Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Çalışma ve Aile Bakanlığı personel ve memur alımı yapıyor

    Kamu kurumları en az ilköğretim mezunları için ilan yayımlamış olup, lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği olan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

    Adaylarda aranan şartlar

    Adayların 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranacaktır.

    MEMUR (KPSS - A) İLANLARI

    25 Haziran

    HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

    10 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALACAK

    24 Haziran

    AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 MEMUR ALACAK

    22 Haziran

    MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    7 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

    16 Haziran

    ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

    MEMUR (KPSS-B KURUMSAL) İLANLARI

    2 Temmuz

    HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MÜHENDİS ALACAK

    1 Temmuz

    KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 MEMUR ALACAK

    YENİKENT (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MUHASEBECİ ALACAK

    29 Haziran

    SAĞLIK BAKANLIĞI

    2020 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI

    26 Haziran

    KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    126 İTFAİYE ERİ ALACAK

    25 Haziran

    ZARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MUHASEBECİ ALACAK

    ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 VETERİNER HEKİM ALACAK

    SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 ZABITA MEMURU ALACAK

    22 Haziran

    HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

    10 MEMUR ALACAK

    17 Haziran

    TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    DÜZELTME İLANI

    16 Haziran

    DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

    ÖĞRETMEN VE ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

    12 Haziran

    ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

    10 Haziran

    AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 İTFAİYE ERİ ALACAK

    AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    DÜZELTME İLANI YAYINLANDI

    BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 MEMUR ALACAK

    7 Haziran

    BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 MEMUR ALACAK

    4 Haziran

    BAĞLAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    28 Mayıs

    ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 ZABITA MEMURU ALACAK

    22 Mayıs

    ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    MEMUR (KPSS-B MERKEZI) İLANLARI

    30 Haziran

    KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    126 İTFAİYE ERİ ALACAK

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    Haberler Ekonomi 3 Temmuz memur personel alım ilanları başvuru şartları! KPSS şartsız sınavsız son başvurma tarihleri
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