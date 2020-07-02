2 Temmuz KPSS şartsız sınavsız Çalışma ve Aile Bakanlığı memur personel alım ilanları başvuru şartları! İşte son tarihler Mayıs ayının sonlarına geldiğimiz günlerde devlet kurumları personel ve memur alım ilanlarını bir biri ardına yayınlamaya başladı. Bu bağlamda Çalışma ve Aile Bakanlığı iş ilanları yoğun ilgi görüyor. Çalışma ve Aile Bakanlığı tarafından yayımlanan memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi, askeri personel ve diğer personel alımları kapsamında personel alımı yapılıyor. Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Çalışma ve Aile Bakanlığı personel ve memur alımı yapıyor
Kamu kurumları en az ilköğretim mezunları için ilan yayımlamış olup, lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği olan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.
Adaylarda aranan şartlar
Adayların 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranacaktır.
MEMUR (KPSS - A) İLANLARI
25 Haziran
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
10 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALACAK
24 Haziran
AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MEMUR ALACAK
22 Haziran
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
7 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK
16 Haziran
ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK
MEMUR (KPSS-B KURUMSAL) İLANLARI
2 Temmuz
HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MÜHENDİS ALACAK
1 Temmuz
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 MEMUR ALACAK
YENİKENT (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MUHASEBECİ ALACAK
29 Haziran
SAĞLIK BAKANLIĞI
2020 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI
26 Haziran
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
126 İTFAİYE ERİ ALACAK
25 Haziran
ZARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MUHASEBECİ ALACAK
ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 VETERİNER HEKİM ALACAK
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 ZABITA MEMURU ALACAK
22 Haziran
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
10 MEMUR ALACAK
17 Haziran
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÜZELTME İLANI
16 Haziran
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
ÖĞRETMEN VE ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
12 Haziran
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
10 Haziran
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 İTFAİYE ERİ ALACAK
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÜZELTME İLANI YAYINLANDI
BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 MEMUR ALACAK
7 Haziran
BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 MEMUR ALACAK
4 Haziran
BAĞLAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
28 Mayıs
ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 ZABITA MEMURU ALACAK
22 Mayıs
ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
MEMUR (KPSS-B MERKEZI) İLANLARI
30 Haziran
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
126 İTFAİYE ERİ ALACAK
TÜM PERSONEL VE MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ