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    • 02.07.2020 16:46
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    DSİ 73 personel alımı yapacak! İŞKUR Devlet Su işleri (DSİ) ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları!

    başvuru şartları nelerdir? İŞKUR üzerinden DSİ ilkokul mezunu personel alımı için başvurular başladı. 2 Temmuz itibariyle başlayan DSİ personel alımı başvuruları 5 gün sürecek. Devlet Su işleri’ne ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacak. 73 işçi Devlet Su İşleri birimlerinde operatör olarak hizmet verecek. İşte !

    DSİ 73 personel alımı yapacak! İŞKUR Devlet Su işleri DSİ ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları!

    DSİ personel alımı başvuru şartları! Devlet Su İşleri (DSİ) 73 personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda toplam 73 personel alınacak. 2 Temmuz'dan itibaren 5 gün boyunca başvuru yapılabilecek. Ataması yapılan personeller DSİ birimlerinde operatör olarak hizmet verecek. Peki, DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    DSİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

    DSİ Genel Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla "Daimi İşçi" alımı yapılacağı duyuruldu. İlan, İŞKUR'un açık iş ilanları bölümden 2 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 5 gün süreyle yayında kalacak ve adaylar bu süreçte başvurularını yapabilecek. Başvurular internet ya da İŞKUR il müdürlüklerinden yapılacak.

    DSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    1- Devlet Su işleri'ne ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır.

    2- Kura çekimi noter huzurunda 09.07.2020 tarihinde saat 10:00' da Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

    3- Kuruma atanacak personel; Operatör, Usta, Sondaj İşçisi, pozisyonlarında istihdam edilecektir.

    4- Sınav; sözlü (uygulamalı) yöntem kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

    5- Devlet Su işleri'ne ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır.
    Haberler Ekonomi DSİ 73 personel alımı yapacak! İŞKUR Devlet Su işleri (DSİ) ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları!
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