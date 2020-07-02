DSİ 73 personel alımı yapacak! İŞKUR Devlet Su işleri (DSİ) ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları!

DSİ personel alımı başvuru şartları! Devlet Su İşleri (DSİ) 73 personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda toplam 73 personel alınacak. 2 Temmuz'dan itibaren 5 gün boyunca başvuru yapılabilecek. Ataması yapılan personeller DSİ birimlerinde operatör olarak hizmet verecek. Peki, DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir?

DSİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

DSİ Genel Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla "Daimi İşçi" alımı yapılacağı duyuruldu. İlan, İŞKUR'un açık iş ilanları bölümden 2 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 5 gün süreyle yayında kalacak ve adaylar bu süreçte başvurularını yapabilecek. Başvurular internet ya da İŞKUR il müdürlüklerinden yapılacak.