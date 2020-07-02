Temmuz ayının ilk gününde merakla araştırılan konulardan birisi de Temmuz ayı kira artış oranı oldu. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, yeni aydaki oranların belli olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Geçtiğimiz ay 3 Haziran tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Haziran ayı kira artış oranı belli olmuştu. Peki, kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Temmuz ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayının enflasyon verileri, 3 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde açıklanacak. Böylece kira artış oranı da netlik kazanacak.