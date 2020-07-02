Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) tarafından 1000 öğrenci temini yapılacağı bildirildi. Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğrenci alımı başvurularının yarın başlayacağı ve bir ay süreceği duyuruldu. Peki, Jandarma astsubay öğrenci alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru nereden yapılacak? İşte o soruların yanıtları...

JANDARMA ASTSUBAY ÖĞRENCİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 03 Temmuz-03 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinde yer alan "2020 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiştir.

Detaylara, JAMYO Öğrenci Başvuru Kılavuzu ile "www.jandarma.gov.tr"den ulaşılabilecek.