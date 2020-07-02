Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|21,14
|19,22
|9,99
|Karsan Otomotiv
|3,30
|3,05
|8,20
|Oyak Çimento
|8,08
|7,60
|6,32
|GSD Holding
|2,20
|2,07
|6,28
|Anadolu Cam
|4,99
|4,71
|5,94
|Şişe Cam
|5,88
|5,57
|5,57
|Deva Holding
|19,98
|19,05
|4,88
|Soda Sanayii
|6,57
|6,27
|4,78
|Ford Otosan
|74,50
|71,15
|4,71
|Good-Year
|5,79
|5,53
|4,70
|Kerevitaş Gıda
|4,67
|4,47
|4,47
|Sasa Polyester
|11,47
|11,01
|4,18
|Ereğli Demir Çelik
|8,74
|8,40
|4,05
|İş GMYO
|2,10
|2,02
|3,96
|İş Yatırım Menkul Değerler
|6,57
|6,32
|3,96
|İskenderun Demir Çelik
|7,60
|7,32
|3,83
|Karel Elektronik
|16,76
|16,15
|3,78
|Net Holding
|2,53
|2,44
|3,69
|Zorlu Enerji
|2,12
|2,05
|3,41
|Şok Marketler
|13,45
|13,01
|3,38