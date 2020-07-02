Hane başına 1000 TL destek! EİKP ödemesi nedir? EİKP ödemesini kimler alabilir? EİKP başvurusu nasıl yapılır?

EİKP ödemesi nedir? EİKP ödemesini kimler alabilir? EİKP başvurusu nasıl yapılır? , Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (EİKP) kapsamında hane başına 1000 TL destek verilecek. Desteğin duyurulmasıyla birlikte EİKP başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti. Peki, EİKP ödemesini kimler alabilir?

EİKP ÖDEMESİNE KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.