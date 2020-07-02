4'lü kredi indirim fırsatı sürüyor! Konut, taşıt, tatil ve sosyal hayatı destek faiz oranları ne kadar?

Bankalardan kredi çekerek araç ve konut almak, nakit ihtiyacını karşılamak ya da tatile çıkmak isteyenlere kamu bankaları tarafından birbirinden uygun teklifler duyuruldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, taşıt, tatil ve mobilya için başvurular Haziran ayından itibaren alınmaya başlandı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise dört yeni kredi paketi hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, konut, taşıt, tatil ve sosyal hayatı destek faiz oranları ne kadar oldu? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

TAŞIT KREDİ PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.