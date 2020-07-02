Temmuz ayına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi yanında 32 ve 180 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarını da merak ediyor. Bu anlamda bankalar çeşitli kampanyalar düzenliyorlar. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi oranları ile en düşük faizi uygulayan bankalar olarak öne çıkıyor. Mevduat faiz oranlarında ise Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında düşüş göze çarpıyor. Bu anlamda artık parayı bankaya koy faiz al devri kapanıyor olabilir. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz ve mevduat faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de