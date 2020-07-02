Temmuz ayına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi yanında 32 ve 180 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarını da merak ediyor. Bu anlamda bankalar çeşitli kampanyalar düzenliyorlar. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi oranları ile en düşük faizi uygulayan bankalar olarak öne çıkıyor. Mevduat faiz oranlarında ise Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında düşüş göze çarpıyor. Bu anlamda artık parayı bankaya koy faiz al devri kapanıyor olabilir. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz ve mevduat faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
32 GÜNLÜK BANKA BANKA GÜNCEL EN YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI LİSTESİ!
Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00
Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00
NOT: Mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösterebilir
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.