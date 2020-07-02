Faizsiz kredi alma şartları nedir, nasıl alınır? Geçtiğimiz senelerde özellikle özel bankalardan faizsiz kredi çekmek gerçek manada bir lükstü ancak 2020 yılında faizsiz kredi veren bankalar daha fazla olmaya başladı. Vatandaşlarımızın acil nakit ihtiyaçlarını karşılayan bankalar müşterilerinden faiz almayarak 1,000 TL'den 10 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi verilebilmekte. 60 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar araştırmasında olan vatandaşlarımız için derlediğimiz bu bankalar tüm başvuru yapanlara, kredi notu düşük olanlara, kredi sicili bozuk olanların tamamına faizsiz kredi vermektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Ülkemizde İslami şartlara uygun faizsiz kredi veren katılım bankalar bulunmaktadır. Bu bankaların isimlerini sizlerle paylaşacağız ancak önce faizsiz kredinin İslami yanından bahsedelim. Bu bankalar ülkemizde katılım bankası olarak bilinmektedir. Katılım bankaları müşterilerine faizsiz kredi veriyor, müşteri aynı bankada fon yatırımı yapıyor, altın yatırımı yapıyor ve banka daha fazla kazanıyor. Krediyi faizsiz vermelerinin amacı yatırımı ve kazancı yükseltebilmektir. O nedenle bazı bankalar sadece yatırım şartı ile faizsiz kredi verebilmektedir.
EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ
Emekliler 10 maaşa kadar faizsiz kredi alabilecekler. Emekliler maddi açıdan zorlandıkları dönemlerde emekli maaşı aldıkları bankaya başvuru yaparak 10 maaş kredisi alabilirler. 10 maaş ikramiye kredisi nasıl alınır? 1800 TL emekli maaşı alan birisi 5400 TL avans alabiliyor. Ayrıca kredi olarak da 18 bin TL'ye kadar kredi veriliyor. Emeklilere kredi hemen veriliyor. Krediyi alabilmek için maaş alınan bankaya başvuru yapmak yeterli. Maaşınız ne kadarsa avans ya da kredi tutarı o kadar yükseliyor. 2 bin lira emekli maaşı alan bir birey 6 bin liraya kadar avans alabilir. Avanstan herhangi bir şekilde faiz alınmayacak.
Aylıktan kesilecek olan avans tutarı her ay emekli maaşının 4'de 1'i kadar kesilecek. Yani 2 bin lira emekli maaşı alan bir kişi avans kullanırsa aylık 500 lira avans için borç kesintisi olacak.
KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?
Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.
İHTİYAÇ KREDİSİ
İhtiyaç kredisi, öngörülemeyen ihtiyaçlar için anlık olarak kredi çekecek vatandaşlara sunulan bir nakit çözümüdür. Vatandaşlara, diğer kredilere oranla acil ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla sağlanır ve miktarları düşüktür. İhtiyaç kredileri 30-45 bin TL' ye kadar ulaşabilir ve diğer kredilerden ayrılan bir diğer yanı da belirli bir harcamaya yönelik olmamasıdır. Bu noktada taşıt kredisi, eğitim kredisi ve konut kredisi türlerinden ayrılmaktadır.
TAŞIT KREDİSİ ŞARTLARI
Araç alırken de diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi taşıt kredisi alabilmenizin ilk şartı 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra yine diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir bir geliriniz ve SGK kaydınızın olmasıdır. Taşıt kredisi almak için, öncelikle iş yerinizde en az 6 aylık bir süreyi doldurmuş olmanız ve devam ediyor olmanız gerekir. Otomobil kredisi için başvururken yeterli çalışma süresi çok önemlidir.
Bu şartları sağlamanız durumunda bir diğer önemli şart ise kredi notunun yeterli olmasıdır. Kredi geçmişinizin sayısal bir değere dönüşerek bankanın sizinle ilgili fikir edinmesini sağlayan kredi notu, kredi alabilmeniz için en önemli kriter. Diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi araç kredisinde de kredi notunuzun belli bir sınırın üstünde olması beklenir. Taşıt kredisi başvurusu sırasında devam eden bir borcunuz varsa, bu durum kredi almanızda engel teşkil edebilir. Eğer devam eden borcunuz varsa, ödemelerinizi düzenli gerçekleştirmiş olmanız çok büyük önem arz etmekte. Bankalar ödemelerinizi aksatmamış olmanıza bilhassa dikkat ederler.
Alacağınız otomobilin sıfır ya da ikinci el araç olması da krediye etki eden bir diğer faktör. Bu yüzden her iki kredi türü için bankalar farklı yollar izleyebilirler. Örneğin ikinci el araç kredisi, bankadan bankaya çeşitlilik göstermekle birlikte, genellikle 5 yaşındaki araçlara kadar verilmektedir. Ancak bazı bankalar bu sınırı 10 yaşa kadar çıkarabilmektedirler. Başvuruda bu detayı unutmamanızda fayda vardır.