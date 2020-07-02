EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ

Emekliler 10 maaşa kadar faizsiz kredi alabilecekler. Emekliler maddi açıdan zorlandıkları dönemlerde emekli maaşı aldıkları bankaya başvuru yaparak 10 maaş kredisi alabilirler. 10 maaş ikramiye kredisi nasıl alınır? 1800 TL emekli maaşı alan birisi 5400 TL avans alabiliyor. Ayrıca kredi olarak da 18 bin TL'ye kadar kredi veriliyor. Emeklilere kredi hemen veriliyor. Krediyi alabilmek için maaş alınan bankaya başvuru yapmak yeterli. Maaşınız ne kadarsa avans ya da kredi tutarı o kadar yükseliyor. 2 bin lira emekli maaşı alan bir birey 6 bin liraya kadar avans alabilir. Avanstan herhangi bir şekilde faiz alınmayacak.

Aylıktan kesilecek olan avans tutarı her ay emekli maaşının 4'de 1'i kadar kesilecek. Yani 2 bin lira emekli maaşı alan bir kişi avans kullanırsa aylık 500 lira avans için borç kesintisi olacak.