Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

-Pandemi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiledi. Mart ayından bu yana biz de bunu hissettik.

-Türkiye ekonomik ve dış ticaret olarak pandemiden etkilendi.

-2019 Haziran ayına göre yüzde 15.8 oranında ihracatımız artmış durumda. Mayıs ayına göre yüzde 35'lik ihracat artışı var.

-Dış ticaretimizin karşılama oranı yüzde 82.6 oldu.

-Haziran ayına altın ticareti harici bakıldığında yüzde 92.8 oranında ihracatın ithalatı karşılama oranı var.

-Haziran ayında tekstil yüzde 24, demir çelik yüzde 20, elektrikli aletler yüzde 18, makine yüzde 17, hazır giyim yüzde 16 oranında arttı.

-En çok ihracat artışı yüzde 43'le İngiltere oldu, yüzde 37 ile İran, yüzde 34 Rusya oldu.

- Haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldi. 10 bin firma, 50 bin ürünün incelemesini bitirdik, bir kısmına ceza kesildi