Temmuz'da asgari ücrete zam var mı 2020, asgari ücrete zam gelecek mi 2020? SGK yayımladığı genelge ile en düşük emekli aylığının nasıl uygulanacağına açıklık getirdi. Koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 1.500 lira çıkartıldı. Öte yandan Hem görevdeki memurlar ve emeklileri hem de Bağ-Kur, işçi emeklileri temmuz zamlı maaşlarını bekliyor. Milyonlarca asgari ücret çalışanı ise temmuz ayında yapılacak olan zammın kendilerine de verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki asgari ücretliye temmuz zammı var mı? Asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücret ne kadar? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ASGARİ ÜCRETLİYE ZAM MECLİS'E GELECEK Mİ?
Meclise sunulan ve asgari ücretliden vergi alınmamasını öneren kanun teklifleri kabul edilmesi durumunda asgari ücretlilere zam olarak geri dönecek. Meclise verilen teklifte asgari ücretlilerden alınan 375 liralık gelir vergisinin alınmaması öneriliyor. Meclis'te teklif kabul edilirse temmuz ayında asgari ücrete zamlar vergi iadesiyle gelecek.
ASGARİ ÜCRETLİYE İKRAMİYE VAR MI?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümetin açıkladığı paketlerde asgari ücretliler için kısa çalışma ödeneği yer aldı. Ücretsiz izine çıkarılan ya da salgından dolayı işten çıkarılan asgari ücretli çalışanlara devlet kısa çalışma ödeneği üzerinden maaşın yarısı kadar maaş ödemesi yapacak. Ancak asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilmesi yönünde açıklama gelmemiştir.
BAŞKAN ERDOĞAN: ARKADAŞLAR ÇALIŞIYOR, KESİNLİKLE BİR MÜJDEMİZ OLACAK
Daha önce özel bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında gelen soru üzerine "Kesinlikle bir müjdemiz olacak, arkadaşlar çalışıyor" açıklamasında bulunmuş ancak detay vermemişti. Hükümetin desteklemesi halinde söz konusu yasal düzenlemenin meclisten en kısa sürede çıkabileceği belirtiliyor.
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)
Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.
BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor. Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır. Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.
2020 AGİ NE KADAR OLDU?
Bekar 220,62 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL
Evli, eşi çalışan 220,62 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile yürürlüğe giren ve sonrasında 2017, 2018, 2019 yıllarında çıkarılan kanun maddeleri ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile uygulama devam ettirilmiştir.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANACAK OLAN İŞVERENLER KİMLERDİR?
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?
Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin bir takım şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Fakat işverenlerin yerine getirmesi gereken şartlar işyerinin 01.01.2019 tarihinden önce tescil edilip edilmediğine göre değişmektedir.
ASGARİ ÜCRETLİYE GIDA YARDIMI
Devlet ve belediyelere geçim zorluğu bulunan ailelere aylık gıda yardımı yapıyor. Belediyeler bazı marketlerde geçen gıda kartları ile aylık ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Belediyelerin gıda yardımlarından yararlanmak için belediyelerin sosyal yardımlaşma birimlerine şahsen başvurmaları halinde aranan kriterlere uyan kişilere aylık kira yardımları yapılmaktadır.
ASGARİ ÜCRETLİYE ELEKTRİK FATURASI YARDIMI
Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen düzenlemede maddi durumu olmayan ailelerin elektrik faturalarının bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Geçtiğimiz yıl hayata geçen uygulama ile asgari ücretle geçinen vatandaşlar durumlarını bakanlıkların gerekli birimlerine bizzat başvuru yaparak ve gelir belgelerini ileterek gerekli yardımları alacak ve elektrik faturalarının bir kısmı devlet tarafından ödenecek.
ASGARİ ÜCRETLİYE KİRA YARDIMI
Kamu kurumları belediyeler gelir ve gider dengesi olmayan, yani giderleri gelirlerinden fazla olan kişilere kira yardımı yapıyor. Asgari ücretle geçinmek zorunda olan kişiler gelirlerini belgeleyebilir ve gerekli kurumlara başvuruda bulunursa kira yardımı alabilirler. Bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve kaymakamlıklar içerisinde bulunan sosyal dayanışma yardımlaşma dernekleri ve belediyelerin yardım masalarına başvuruda bulunulabilir.