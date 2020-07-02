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    • 02.07.2020 09:58
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    2 Temmuz kataloğu! başladı-işte bu haftanın indirimli ürünler kataloğu Samsung...

    2 Temmuz kataloğu, hafta içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından sorgulanıyor. A101'de yoğun ilgi görecek bu ürünler arasında HI-LEVEL 43" Full ve ürünlerindeki indirimler ön plana çıktı. Peki, nda hangi indirimler var? Öte yandan Bluetooth kulaklık, araç içi telefon, USB kablo, kablosuz kulaklık, mouse ve klavye gibi ürünler de yine A101 2 Temmuz 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu içerisinde dikkat çekmeye devam ediyor. Satın almak isteyenler bu çok özellikli televizyonu sadece A101 şubelerinden alabilecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    A101 2 Temmuz aktüel kataloğu! A101 marketlerde indirim başladı

    A101 2 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta HI-LEVEL 43" Full HD Android Smart LED TV ve Samsung Galaxy Buds Kablosuz Kulaksız ürünlerindeki indirim sürprizleri dikkat çekiyor. Kataloğda yer alan indirimli ürünleri ve fiyat listesini merak edenler fırsatları hafta içerisinde değerlendirmek istiyor. Peki, A101 2 Temmuz aktüel kataloğuyla hangi ürünler satışa sunulacak? İşte merakla beklenen o kataloğ ve fiyat listesi... A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    A101 2 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Haberler Ekonomi A101 2 Temmuz aktüel kataloğu! A101 marketlerde bugün indirim başladı-işte bu haftanın indirimli ürünler kataloğu Samsung...
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