A101 2 Temmuz Perşembe aktüel kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta HI-LEVEL 43" Full HD Android Smart LED TV ve Samsung Galaxy Buds Kablosuz Kulaksız ürünlerindeki indirim sürprizleri dikkat çekiyor. Kataloğda yer alan indirimli ürünleri ve fiyat listesini merak edenler fırsatları hafta içerisinde değerlendirmek istiyor. Peki, A101 2 Temmuz aktüel kataloğuyla hangi ürünler satışa sunulacak? İşte merakla beklenen o kataloğ ve fiyat listesi... A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de