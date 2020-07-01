Devlet memuru, sözleşmeli personel, işçi alım ilanları ve başvuru şartları! 2020 yılı İl, ilçe belediyeleri ve üniversitelere...

2020 yılı devlet memuru, sözleşmeli personel, işçi alım ilanlarıyla ilgili araştırmalar Temmuz ayının başlamasıyla birlikte hız kazandı. Bu anlamda ilanlar vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ilgi görüyor. DPB sözleşmeli personel alım ilanlarına başvuru yapmak için ilana has şartlara sahip olmak gerekmektedir. Çeşitli kadrolar için yapılan sözleşmeli personel istihdam şekilleri haberimizde... Aşağıdaki ilanlarda çeşitli üniversitelere ve belediyelere ait devletin resmi kamu ilan sitesinde yayınlanan devlet memuru, kamu personeli, sürekli veya geçici işçi ilanlarını görebilirsiniz. Devlet memuru olmak birçok vatandaşın hayalidir. Kimi hayaline ulaşmak için gösterdiği çabalar sonrasında devlet memuru olmaya hak kazanırken kimi vatandaşlar ise bu hayalini gerçekleştiremez. İşte son dakika haberi takvim.com.tr'de
DPB sitesinden tüm ilanları görmek için TIKLAYINIZ
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
10 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALACAK
AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MEMUR ALACAK
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
7 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK
ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK
DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İPTAL İLANI YAYIMLADI
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
25 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
HAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÇİFTELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELDE A.Ş. 6 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
YENİŞEHİR (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YESAŞ 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 MEMUR ALACAK
YENİKENT (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MUHASEBECİ ALACAK
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ
300 ERKEK ÖĞRENCİ ALACAK
DEVLET MEMURU NASIL OLUNUR?
Kamu kurumlarında devlet memurluğu olarak çalışmak isteyen kişiler için ilk önce Kamu Personel Seçme Sınavından başarılı puan alması gerekiyor. KPSS sınavına girmeyen adayların memurluk başvuruları kabul edilemez. Devlet memurluğuna geçişte aranan KPSS sınavına ek olarak en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı da mevcuttur. KPSS sınavları öğrenim derecesine göre ikiye ayrılmaktadır. Birincisi ön lisans ve ilköğretim olarak yapılmaktadır. İkincisi ise lisans mezunlarını kapsamaktadır. Ön lisans ve ilköğretim kpss sınavları iki yılda bir gerçekleşirken, lisans mezunları için her yıl düzenlenmektedir. Devlet memuru olmak için kpss puanından en az 70 puan almak gerekiyor.
75 puan alıp ataması gerçekleşmeyen adaylarda vardır. Böyle olmasının en temel sebebi ise alım gerçekleşen ilgili bölümler için başvuru yapan adayların puanlarının en yüksekten en aza kadar listelenmesidir. Örneğin; adalet bakanlığının yaptığı açıklamaya göre 10 kişinin alınacağı birime 15 adayın başvuru yaptığını düşünelim. Aralarında 85-90 puan olan adaylar fazla olduğundan 75 puan alan aday sıralamaya giremediğinden ataması devlet memuru olması gerçekleşemez. KPSS puanı 70 ve üzeri olan adayların devlet memurluğu için mülakattan başarı ile geçmeleridir.
Memur Olmanın Avantajları Nelerdir?
Devlet memuru olmak birçok vatandaşın hayalidir. Kimi hayaline ulaşmak için gösterdiği çabalar sonrasında devlet memuru olmaya hak kazanırken kimi vatandaşlar ise bu hayalini gerçekleştiremez. Çalışma saatleri, günleri, memura tanınan haklar , izin günleri, aldıkları maaşa kadar çoğu kriter memur olmayı istemeye yeterlidir. 10, 12 saat veya vardiyalı sistemde çalışan diğer mesleklere göre memur saatleri sabah 8, akşam 4 ya da sabah 9, akşam 5 gibi olması memurluğu tercih etmeye en önemli faktördür.
Hafta sonlarının tatil olması, yıllık izinler ve resmi tatiller devlet memuru avantajları arasında yer alır. Memurluk dışında başka işlerde çalışan kişilerin işveren tarafından işine son verilmesi durumunda çalışan kişinin ilerleyen yılları için planlama yapmasını zorlaştırırken devlet memurluğu yapanlar kolaylıkla işten çıkartılma, kovulma durumu yaşamazlar. Memurluğun gerektirdiği şekilde iş hayatlarını sürdürmeleri gerekir. Yüz kızartıcı suç işlenmez ise memuriyet hayatınıza emekli olana kadar devam ettirebilirsiniz.