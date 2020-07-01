Yeni emekliye üçlü kazanç | 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?







ERKENE ÇEKİLSE DE ALACAK

İkramiye ödemesi erkene çekilse de yeni emekliler bundan yararlanabilecek. Bayram ikramiyesi için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı vardı. Ancak bu yıl yapılan düzenleme ile bu ifade 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.





