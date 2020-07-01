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    • Ekonomi
    • 01.07.2020 Gazete
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    Yeni emekliye üçlü kazanç | 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Yeni emekliler en az bin 500 lira maaşın yanı sıra hem 1.000 lira ikramiye alacak hem de aylığına göre en az 625 ya da 750 lira dan yararlanabilecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Emekliler     yılda 2 kez bayram ikramiyesi ve 3 yılda bir banka promosyonu alabilirken; Nisan'dan itibaren taban aylık ödemesi de bin 500 liraya yükseltildi. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor.




    MAAŞA GÖRE ÖDEME
    Önümüzdeki günlerde emekli aylığı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşacak. Ayrıca 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi beklenen Kurban Bayramı ikramiyesini de cebine koyacak olan yeni emekliler, 3 yıllık taahhüdünü verip banka promosyonundan da yararlanacak.



    Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625, üstünde olanlar ise en az 750 lira alabilecek. Seçilen bankaya göre alınacak promosyon tutarı yükselebilecek.




    ERKENE ÇEKİLSE DE ALACAK
    İkramiye     ödemesi erkene çekilse de yeni emekliler bundan yararlanabilecek. Bayram ikramiyesi için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı vardı. Ancak bu yıl yapılan düzenleme ile bu ifade 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.
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