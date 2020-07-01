KIZILAY TRT VE TÜRKSAT ADAYLARDAN ARANAN NİTELİKLER

Kızılay, TRT ve Türksat bünyelerindeki personel ihtiyacını karşılamak için personel alımı yapıyor. Bu yönde adayların bazı nitelikleri yerine getirmeleri gereklidir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise mezunu, Ön Lisans ve Lisans Mezunu olmak,

Ekip çalışmasına yatkın olmak,

Öğrenmeye ve gelişime açık olmak,

Sorumluluk sahibi ve araştırmacı olmak,

Tam Zamanlı çalışabilecek olmak,

İşini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisine olmak,

Alım yapılacak pozisyonda eğitimini tamamlamış ve eğer aranıyorsa gerekli tecrübeye sahip olmak,

Gibi nitelikler aranacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İlgili firmalar bünyelerine personel alımlarını Resmi İnternet adresleri üzerinden almaktadırlar. Yani farklı kariyer sitelerine ihtiyaç duymadan doğrudan TRT, Kızılay ve Türksat resmi Kariyer adresleri üzerinden başvuru alınacak.