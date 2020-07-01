2 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı araç sahipleri tarafından sorgulanıyor. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldiği duyuruldu. Bilindiği üzere dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,23 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,17 liradan 6,28 liraya, İzmir'de 6,25 liradan 6,36 liraya yükselecek.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ankara'da ortalama 5,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı da 5,87 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,72 liradan 5,82 liraya, İzmir'de 5,82 liradan 5,92 liraya çıkacak.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
ABD STOKLARINDA DÜŞÜŞLE PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ
ABD'de hampetrol stoklarında keskin düşüşler yaşandığına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 2.0-3.0 dolayında yükseldi.
ABD'de stok verilerini izleyen özel kuruluş Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, 26 Haziran ile biten haftada ABD hampetrol stoklarında belirgin bir düşüş gerçekleşti. Buna göre, ABD hampetrol stokları bir haftada 8.2 milyon varil birden düşüşle 537 milyon varile geriledi. API verilerine göre, aynı dönemde ABD'deki benzin stokları da 2.5 milyon varil düştü. Bunun yanında ülke genelindeki distile edilmiş petrol stokları a bu dönemde 2.6 milyon varil azaldı.
Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.32 artışla 42.18 dolara ve ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da 2.90 yükselerek 40.40 dolara kadar yükseldi.
İntegral Yatırım Menkul'ün analizinde, API verileri sonrası yaptığı analizde, "Bu, petrolde gün içi dalga boyunun yukarıya dönmesini destekledi. Petrol stoklarının azalması talebin arttığına yönelik önemli bir işaret. Dolaysıyla bugün açıklanacak resmi ham petrol stoklarının da beklentisinin üzerinde bir azalma sağlaması petrolde ibrenin yukarıda devam etmesini sağlayabilir. Bu doğrultuda TSİ 17:30'daki petrol stoklarını izlemekte fayda var" denildi.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 41,62 DOLAR
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 41,62 dolardan işlem görüyor.
Dün 41,95 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 41,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,41 dolardan alıcı buldu.
Yaz sezonunun başlamasıyla ABD, Avrupa ve Asya'nın büyük ekonomilerinde taşıt kullanımı ve benzin tüketiminin artması küresel petrol talebinin canlandığı sinyalini verirken, dün petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydetti.
Ancak Libya'nın petrol ihracatını yeniden başlatmaya çalışması küresel petrol piyasasında arz fazlası endişelerini de beraberinde getirdi.
Ülkede petrolün çıkartılması ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, Libya üzerindeki ablukanın kaldırılması için komşu ülkelerle müzakerelerin devam ettiği belirtilirken, ülkenin petrol tesislerinin askeri hedef veya siyasette pazarlık kozu olarak kullanılmaması için çözüm arayışı içinde olunduğu kaydedildi.
Arz tarafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski, ekonomik faaliyetler ve küresel petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları baskı altında tutmaya devam ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 41,67 ile 41,82 dolar aralığının direnç, 41,52 ile 41,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.