2 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı araç sahipleri tarafından sorgulanıyor. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldiği duyuruldu. Bilindiği üzere dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,23 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,17 liradan 6,28 liraya, İzmir'de 6,25 liradan 6,36 liraya yükselecek.