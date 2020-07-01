2300 TL'ye varan maaş desteği ve başvuru şartlar ve detayları!

İŞSİZLİK MAAŞININ ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik ödeneğinin temel şartları şunlardır:

Sigortalı işsizin kendi arzusu ya da kusuru dışından işsiz kalması gerekir. Kişinin performans düşüklüğü, disipline aykırı hareketleri, temel ahlak kuralları nedeniyle çalışma durumunun sonlandırılması halinde işsizlik ödeneği başvurusu yapılması söz konusu olmaz.

Kişinin işsiz kalmasından öncesindeki son 120 gün boyunca sigortalı olarak çalışması gerekir. Sigortalı olarak çalışma kapsamında hizmet primleri eksiksiz olarak SGK'ya yatırılmalıdır.

Hizmet akdinin sona erdirilmesinden önceki son 3 yıl içinde sigortalı işsizlerin adına en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primleri ödenmelidir.

Kişinin işsiz kalmasından sonrasındaki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimi üzerinden bizzat ya da İŞKUR e-şubesi aracılığıyla online olarak başvuru yapması gerekir.

İşsizlik ödeneği ile birlikte vatandaşlara genel sağlık sigortası primleri, yeni bir iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimine dair hizmetler sunulmaktadır.