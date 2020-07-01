Bakan Varank duyurdu: Şubat 2018'den beri en yüksek değer

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "Üretiminin öncü göstergesi imalat PMI endeksi haziranda 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer." ifadelerini kullandı.

Varank'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Üretiminin öncü göstergesi İmalat PMI endeksi haziranda 53.9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer. Böylece, haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor!"