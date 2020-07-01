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    • 01.07.2020 11:21
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    Bakan Varank duyurdu: Şubat 2018'den beri en yüksek değer

    Son dakika haberleri... Sanayi ve "Üretiminin öncü göstergesi imalat endeksi haziranda 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer." ifadelerini kullandı.

    Şubat 2018'den beri en yüksek değer

    Son dakika haberleri... Sanayi ve "Üretiminin öncü göstergesi imalat endeksi haziranda 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer." ifadelerini kullandı.

    Varank'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Üretiminin öncü göstergesi İmalat PMI endeksi haziranda 53.9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer. Böylece, haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor!"

    Haberler Ekonomi Bakan Varank duyurdu: Şubat 2018'den beri en yüksek değer
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