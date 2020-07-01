Son dakika: Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 11 kuruş, motorin grubunda 10 kuruş, otogazda 32 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



02/07/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 11

Motorinde 10 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) July 1, 2020

Benzinin litre fiyatı şu an İstanbul'da 6.17 TL'den, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.24 TL'den satılıyor. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 5.72 TL'den, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 5.79 TL'den satılıyor.

PAZARTESİ GÜNÜ İNDİRİM GELMİŞTİ

Pazartesi günü benzinin litre fiyatına 12 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş indirim yapılmıştı.