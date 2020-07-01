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    • Ekonomi
    • 01.07.2020 16:11
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    • 01.07.2020 16:11
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    Son dakika: Benzin, motorin ve LPG'ye zam

    Son dakika haberine göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 11 kuruş, motorinde 10 kuruş, LPG'de ise 32 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

    Araç sahipleri dikkat! Fiyatlar değişti

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 11 kuruş, motorin grubunda 10 kuruş, otogazda 32 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

    Benzinin litre fiyatı şu an İstanbul'da 6.17 TL'den, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.24 TL'den satılıyor. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 5.72 TL'den, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 5.79 TL'den satılıyor.

    PAZARTESİ GÜNÜ İNDİRİM GELMİŞTİ
    Pazartesi günü benzinin litre fiyatına 12 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş indirim yapılmıştı.

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