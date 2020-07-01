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    • 01.07.2020 15:48
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    1 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleri satışa sunuldu! ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var?

    1 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatlerinde firma tarafından satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta, haftanın fırsatlı aktüel kataloğunda yer alan ürünler insanların ilgisini çekti. Özellikle Cam Sarkıt Avize ve 3 Ayaklık Lambader ürünleri haftanın öne çıkan ürünleri arasındaki yerini aldı. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var? İşte ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleri fiyat listesi

    ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri satışa sunuldu!

    ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerindeki indirimler insanlar tarafından merak ediliyor. Bugün ŞOK marketlere gelen fırsatlı ürün ve indirimleri merak eden kişiler araştırmalarını sürdürüyor. Yiyecek ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle 3 Ayaklı Lambader sürprizi dikkat çekiyor. İşte ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu kataloğunda yer alan ürünler

    ŞOK 1 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Camlı Sarkıt Avize

    • Silindir camlı 15 cm uzunluk - 10 cm çap
    • Gövde 22 cm çap
    • Tel 4 mm
    • E27 duylu
    • Kablo dahil 85 cm uzunluk

    3 Ayaklı Lambader

    • 40 cm başlık çapı
    • 21 cm başlık yükseklik
    • 120 cm gövde
    * 200 cm kablo

    Haberler Ekonomi ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleri satışa sunuldu! ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var?
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