ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerindeki indirimler insanlar tarafından merak ediliyor. Bugün ŞOK marketlere gelen fırsatlı ürün ve indirimleri merak eden kişiler araştırmalarını sürdürüyor. Yiyecek ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle 3 Ayaklı Lambader sürprizi dikkat çekiyor. İşte ŞOK 1 Temmuz aktüel kataloğu kataloğunda yer alan ürünler

ŞOK 1 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

Camlı Sarkıt Avize

• Silindir camlı 15 cm uzunluk - 10 cm çap

• Gövde 22 cm çap

• Tel 4 mm

• E27 duylu

• Kablo dahil 85 cm uzunluk

3 Ayaklı Lambader

• 40 cm başlık çapı

• 21 cm başlık yükseklik

• 120 cm gövde

* 200 cm kablo