İŞ SÖZLEŞMESİ MAAŞLARI DÜŞÜRDÜ

Belediyelerde görevli olan taşeron için 30 Haziran'da diğer kamu kurumlarında görevli olan işçiler için ise 31 Ekim'de toplu sözleşmeler sona eriyor. İmzalanacak olan yeni sözleşmelerde belirlenecek olan zam oranında enflasyon ve döviz kuru gibi ekonomik faktörlerin dikkate alınması talep edilecek.

Belediye işçileri için sözleşme görüşmelerinin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Çalışkan, korona virüs salgını sebebi ile 3 ay ertelemenin olduğunu hatırlatarak bakanlığın başvuru ve görüşme taleplerine 17 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yanıt vermesinin beklendiğini fakat Cumhurbaşkanın bu süreyi bir 3 ay daha uzatma yetkisi olduğunu vurguladı.