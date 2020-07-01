Taşerondan kadroya geçenlere müjde gibi haber geldi. Özellikle TİS'lerin bu Temmuz ayı başıyla bitmesinin ardından yenilecek olan iş sözleşmeleri kapsamında serbest bir zam teklifi verilmesi talep ediliyor. Bu noktada sabit zam yerine diğer parametrelere uygun olarak bir zam oranı ile işçilerin bu mağduriyetinin önlenmesi için çalışılacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞ SÖZLEŞMESİ MAAŞLARI DÜŞÜRDÜ
Belediyelerde görevli olan taşeron için 30 Haziran'da diğer kamu kurumlarında görevli olan işçiler için ise 31 Ekim'de toplu sözleşmeler sona eriyor. İmzalanacak olan yeni sözleşmelerde belirlenecek olan zam oranında enflasyon ve döviz kuru gibi ekonomik faktörlerin dikkate alınması talep edilecek.
Belediye işçileri için sözleşme görüşmelerinin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Çalışkan, korona virüs salgını sebebi ile 3 ay ertelemenin olduğunu hatırlatarak bakanlığın başvuru ve görüşme taleplerine 17 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yanıt vermesinin beklendiğini fakat Cumhurbaşkanın bu süreyi bir 3 ay daha uzatma yetkisi olduğunu vurguladı.
TAYİN HAKKI
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunun yanında düzenleme bekledikleri bir diğer alan tayin hakkı. KHK ile kadroya alınmalarının ardından mali ve sosyal haklar çizelgesinde yer almayan bu hak için açılan bazı dava örnekleri de bulunuyor. Bu noktada bakanlığın tayin hakkı için çalışma yapmasını isteyen taşeron bu düzenlemeninde yasalaşmasını bekliyorlar.
TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI VAR MI?
Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. Kocaeli Belediyesi tarafından atılan adımda taşeron işçilerin maaşlarına günlük 21 TL aylık ise 635 TL zam yapılmıştı. Buna benzer kararlar seçimlerden hemen önce birkaç belediye tarafından alındı.
Taşeron işçi olarak çalışırken 2 Nisan itibariyle sürekli işçi ve belediye şirketlerine geçen çalışanlar için ise Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümleri 2020 yılına kadar geçerli olacak sosyal ve mali hakları düzenlenmişti. Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçilere 6 şar aylık dilimlerde yüzde 4+4 şeklinde zam yapılması kararlaştırılmıştı. Fakat ücretlerde oluşabilecek enflasyon farkı ve belediye şirketlerine geçen işçilere ilave tediye vb. bir çok konuda mali ve sosyal haklar yönünden eksikliği ortaya çıkmış, kadroya geçen işçiler ve sendikalar tarafından eleştirilmişti.