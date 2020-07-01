Sosyal medyada bugün KYK borçlarıyla ilgili öğrenciler binlerce tweet attı. Öğrenciler en azından borçların faizinin silinmesini ve sadece anaparanın geri ödenmesi talebinde bulunuyorlar. Öğrenciler "#KykBorçlarıUnutuldu" etiketiyle kendilerini hatırlattılar. Başkan Erdoğan'dan KYK Kredi, burs ve yurtları hakkında açıklama geldi. Peki KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi? Öğrenim kredisi faiz affı çıktı mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KYK BURSLARI AÇIKLAMASI
"Öncelikle Kredi ve burslarla alakalı öncelikli biliyorsunuz göreve geldiğimizde Türkiye 'de verilen burs sadece 45 liraydı. Şimdi ise burslar noktasında geldiğimiz nokta çok daha farklı bir konumda. Şimdi ise bizler bursları ciddi manada yükselttik. Ve şuan itibariyle bursların geldiği konum 550 liraya çıkarıldı.
Lisans öğrencileri için 550 lira biz burs ve kredi verirken , tabi bu noktada 1100 lira lisansüstü öğrencilere veriyoruz. Ama daha ileri giderek doktora öğrencilerine de 1650 lira kredi veya burs veriyoruz. Başladığı an 45 lira. Ondan sonraki iş önce lisansta 550 lira , daha sonra bu rakam ciddi manada yükseldi ve 1100 TL 'ye çıkarıldı.
Ama doktorada bu rakam 1650 liraya çıktı.
Şimdi başvuran her öğrencimiz kredi veya burs alabiliyor. 1 milyon 600 bini bulan başvuru var. Göreve geldiğimizde öğrenci harçları vardı. Bu konuda ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Öğrenci harçlarını kaldırdık. Artık harç diye bir durum söz konusu değildir.
Barınma konusuna gelince çok önemli projeler var. Yıl sonuna kadar 17450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 72 bin yeni yurt yatağını 2021 sonunda hizmete sunacağız. Bir kısmı kamu yatırımı , bir kısmı da kiralama yolu ile açılacak.
Amacımız her öğrencimizin eğitim öğretimini rahat sağlayacak imkanları sunmaktır.
KYK KREDİ BORÇLARINDA CORONA VİRÜS SÜRECİ ZORLUYOR
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek için borç para veriyor. Öğrencilerin çalışma hayatına başladıktan sonra bu borcu ödemesi gerekiyor. Ancak verilere göre; halk arasında 'KYK borcu' olarak da bilinen 'öğrenim kredisi'ni ödeyemeyen öğrencilerin sayısı milyonlara ulaştı. Yani milyonlarca genç okuldan mezun olur olmaz hayatına borçlu olarak başlıyor. Bu sürece bu yıl bir de corona virüs salgını eklendi. Bu süreçte iş bulmakta zorlanan mezunlar ise kara kara düşünüyor. İş bulanlar ve ödemelerini yapanlar da corona virüs engeline takılıyor. Ekonomik önlemlerin alındığı corona virüs sürecinde KYK borçlarının ödenmesinde zorluk çekenler ya KYK borçlarının silinmesini ya da öğrenim kredisi borçlarının taksitlerini ertelenmesini istiyor.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NE ZAMAN GÜNDEME GELECEK?
Milyonlarca vatandaşlar hükümet yetkililerinin KYK borçlarıyla ilgili atacağı adımları takip ederken beklenen açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'dan gelmişti. Muş, KYK borçlarının erteleneceği sinyallerini vermişti.
Corona virüsle mücadele kapsamında 15 maddeden oluşan ekonomik tedbirlere ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Muş, yaptığı açıklamada Hazine ve belediye taşınmazları, Milli Parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarının ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ile sosyal sigorta prim ödemelerinin belediyelerin 3 ay süreyle ertelenmesi söz konusu." dedi.
ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU ERTELENİR Mİ?
Normalde KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamalı. Yapılan son düzenlemeye göre ise kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Yani yeni mezun öğrenciler işe girene kadar borcunu erteleyebilecek. Ancak ertelenen dönemde borca faiz işlemeye devam ediyor.
Öğrencinin borcunu, normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere aylık taksitler halinde ödemesi gerekiyor. Geri ödeme başlangıç tarihi, borç miktarı ve aylık taksitler 'kyk. gov.tr' internet adresindeki 'E-hizmetler'den 'Öğrenim/ Katkı Kredisi Borç Sorgulama' başlığına tıklanarak 'TC kimlik numarasıyla' öğrenilebiliyor. E-Devlet üzerinden de borç bilgilerine ulaşılabiliyor.
ÖĞRENİM KREDİSİ BORCUNU KİMLER SİLDİREBİLİR?
Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan 'hayatını çalışarak kazanamaz' ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların veya vefat edenlerin borçları siliniyor.
ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL ÖDENİR?
Borç ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla tahsil ediliyor. Taksitler Ziraat Bankası şubelerinden nakit veya Ziraat Bankası internet tahsil ekranından kredi kartıyla yapılabiliyor. Yani borçlar tüm kredi kartları ve banka kartları ile 'https://kyk.ziraatbank.com. tr/' adresinden de ödenebiliyor.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?
Öğrencilerin, borçlarını kredi alımları sonlandığı tarihten iki yıl sonrasında ödemeye başlamaları gerekiyor. Borç kredilerinin verildiği tarihten normal öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen miktarlara, enflasyon artışının ilave edilmesiyle tespit ediliyor. İki yıl sonra ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Bu yüzden geciken borç, alınan kredinin 3 katına çıkabiliyor. Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredi tutarlarına, Türkiye İstatistik Kurumu yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanacak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, endeks ile belirlenen tutarları yarıya kadar indirmeye, cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili olacak.
KYK BORCU YENİDEN YAPILANDIRILABİLİR Mİ?
Evet borçlar yapılandırılabiliyor. Başvurular Vergi Dairesi'nden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'gib. gov.tr' internet adresinden ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
ERKEN ÖDEYENE İNDİRİM VAR MI? ÖĞRENİM KREDİSİ FAİZ AFFI VAR MI?
Evet, borçların erken ödenmesi halinde indirim yapılıyor ama sadece kredi borcunun tamamının, ödeme başlangıç tarihinden önce ödenmesi halinde indirim uygulanıyor. İndirim anaparaya değil, anaparaya eklenen enflasyon farkından doğan borca uygulanıyor. Ödeme başlangıç tarihinden önce borcu ilk yıl öderseniz yüzde 30; 2'nci yıl öderseniz yüzde 20 erken ödeme indirimi uygulanıyor.
ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?
Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar. Bu durumda gecikme faizi eklenmesinin yanı sıra ilk aşamada borçların bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ödenmediği takdirde borç Vergi Dairesi Müdürlüklerine devrediliyor. Devir işlemi sonrası borçların bankaya değil ilgili vergi dairesine ödenmesi gerekiyor. Yine ödenmemesi durumunda ise icra işlemi başlatılıyor.
ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU ERTELENEBİLİYOR MU?
Birer yıllık süreyle borcu ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler 'turkiye.gov.tr'den e-Devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitimine devam edilmesi gerekiyor.