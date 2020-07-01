Mektupta yeni yatırımların ne zaman açılacağına dair herhangi bir karara atıf yapılmadı ya da işaret edilmedi. Koronavirüs salgınının bütün ekonomileri olumsuz etkilediği tüm girişimlere rağmen ekonomik daralmanın ve otomotiv sektörünün planlanan satış rakamlarına ulaşmasının iki ya da üç yıl süreceği belirtildi.

"SALGIN NEDENİYLE..."

Dünya'nın aktardığına göre, şirketin yeni ortama uyum için bütün planlarını gözden geçirdiği belirtilen mektupta, yatırımı durdurma kararının sadece "Kovid-19 salgınının yarattığı ekonomik ortam ve düşen satışlar nedeniyle" alındığının altı çizilerek şunlar kaydedildi:

"VW Grubu bu ortama bakarak, Uluslar arası otomotiv pazarındaki değişen duruma uyum sağlamak istiyor. Bu maalesef Manisa'daki yeni üretim tesisi projesini de etkileyecek. Bu projeyi kararlılıkla güçlü bir şekilde destekledik. Türkiye pazarının orta ve uzun vadeli durumuna kesinlikle inanıyoruz. Ancak şimdi Kovid-19 salgınının küresel pazardaki satışlara etkisini, yıllık büyüme ve otomotiv sanayii satışlarına yönelik ortamı değiştirdiğini kabul etmeliyiz. Önümüzdeki yıllarda sadece satışlardaki düşüşü telafi etmeye çalışacağız. VW açısından gelecek birkaç yıl için ek üretim tesisleri gerekli değil. Küresel bir şirket olarak uluslar arası gelişmeleri dikkate almamız gerekiyor. VW Yönetim Kurulu, yeni bir üretim tesisi için önceki planları askıya almayı kararlaştırdığından, tüm araç projeleri öngörülebilir gelecek için ve korona krizinin etkisi gerçekleşene kadar mevcut üretim tesislerinde üretilecek. Otomotiv pazarlarındaki mevcut gelişmeler göz önüne alındığında, bu alabileceğimiz tek karardır."

GELECEĞE DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

Volkswagen kurumsal iletişim yetkilileri, "Salgın nedeniyle düşen talep sonrası Volkswagen yeni üretim tesisi-fabrika yatırımlarını durdurdu. Geleceğe yönelik olarak şu anda bir şey söylenemiyor" bilgisini verdi.

Volkswagen, ticari araçların üretimi için Manisa'da arazi belirlemiş ve Türkiye'de bir şirket kurmuştu. Daha önce yatırım kararının Türkiye'deki siyasi gelişmelere bağlı olarak bir süre ertelenebileceğine dair şirket yetkilerince açıklama yapılmıştı. Projeye dair uzunca bir süredir VW tarafı sessizliğe bürünmüştü.