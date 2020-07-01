Dolar ve euro kurlarındaki alış satış fiyatlarını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Dün 6,8412-6,8564 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8546'dan tamamladı. Bugün dolar 6,8550 liradan, euro ise 7,6990 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 6,85 liradan, euro ise 7,68 liradan satılmıştı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 1 Temmuz ayın ilk gününde dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 390 bin lira, en yüksek 394 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 392 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 95 milyon 248 bin 297,19 lira, işlem miktarı ise 2.831,69 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 108 milyon 728 bin 221,16 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, imalat sanayi verilerindeki toparlanma ile güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kazançla 361 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 12.332 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artarak 6.172 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 7.251 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 4.934 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 19.419 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 arışla 1,1240 ve sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,2405 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, Almanya ve Avro Bölgesi'nde beklentileri aşmasıyla pay piyasalarında iyimserliğin arttığını ifade etti.
İmalat sanayi PMI Almanya'da 45,2, Avro Bölgesi'nde 47,4'e çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler nedeniyle konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde, ABD'de imalat sanayi PMI ve ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,2'ye çıkarak beklentileri aşarken, Japonya'da Tankan büyük imalatçılar endeksi 2. çeyrekte eksi 34'e gerileyerek tahminlerin altında kaldı.
Verilerin ardından Asya borsaları karışık seyretti.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 azalarak 22.122 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 107,6 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak 3.026 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 2.107 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,4 yükselerek 35.409 puandan kapandı.
Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'in destek, 6,88'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.