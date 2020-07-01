Dolar ve euro kurlarındaki alış satış fiyatlarını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Dün 6,8412-6,8564 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8546'dan tamamladı. Bugün dolar 6,8550 liradan, euro ise 7,6990 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 6,85 liradan, euro ise 7,68 liradan satılmıştı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 1 Temmuz ayın ilk gününde dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?