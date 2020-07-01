Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 ay daha uzatıldı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni uygulama nasıl olacak?

ÜCRET DESTEĞİNE DEVAM

Aynı geçici 10. maddenin ikinci fıkrasında işverenler işçileri fesih yasağı boyunca ücretsiz izne ayırma hakkı getirilmişti. 4447 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi ise bu şekilde ücretsiz izne ayrılan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilmesini düzenlemişti. Geçici 10. maddedeki ücretsiz izin süresi uzatıldığı için, geçici 24. madde kapsamındaki nakdi ücret desteği süresi de uzatılmış oldu. Bu şekilde işverenlerin ücretsiz izne ayırdığı işçilere, 17 Ağustos 2020'ye kadar nakdi ücret desteği verilmeye devam edilecek.

Aynı şartlarla geçerli olacak

Karar kapsamında gelen uzatma, başlangıçta yapılan kısa çalışma yöntemini değiştirmiyor. İşverenin ilk başvuruda belirttiği şekilde kısa çalışma uygulamasını sürdürmesi gerekiyor. Bunun anlamı işveren faaliyetini önemli ölçüde azaltması halinde, uzatma döneminde işçiyi hiç çalıştırmama sistemine geçiremeyeceğidir. İlk başvuruda işçinin haftada 30 saat çalışacağı, 15 saat çalışmayacağı belirtilmişse, uzatma döneminde 45 saat hiç çalışmayacağı sisteme geçilemiyor. Uzatma döneminde uygulamaya yeni işçi eklenemiyor.

Süre uzatma imkanı verildi

30 Haziran 2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri açısından kısa çalışma ödeneği süresi 1 Temmuz 2020'den itibaren bir ay süre ile uzatılıyor. 30 Haziran'dan önce kısa çalışma uygulaması bitmiş olsa bile 1 Temmuz'dan itibaren tekrar kısa çalışma uygulaması başlayabilecek. Kısa çalışma devam eden işyerlerinde ise, işçiler ilk başvuruya bağlı kısa çalışma bitiş süresine ek olarak bir ay daha kısa çalışmada kalabilecek. Bu dönem de ödenek alabilecekler.