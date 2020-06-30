Kurban bayramı emekli ikramiyesi zammı ödeme tarihi ve günleri milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de