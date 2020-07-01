Türkiye'de otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri başladı. İlk taksiti Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti Temmuz ayında ödenecek.

Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, işte 2020 yılı Temmuz ayı MTV tutarları:Motorlu Taşıtlar Vergisi