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    • Ekonomi
    • 01.07.2020 08:47
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    • 01.07.2020 08:49
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    Araç sahipleri dikkat! ödeme ne zaman başlıyor? 2020 MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?

    2020 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? MTV ödeme ne zaman başlıyor? Yılda 2 kez ödenen ’nin 2. taksidinin ödemeleri bugün başladı. Tüm araç sahiplerinin bu ödemeleri yapmaları gerekiyor. İnternet üzerinden de yapılabilen MTV ödemesi aracın yaşına ve motor hacmine göre hesaplanıyor.

    Türkiye'de otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri başladı. İlk taksiti Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti Temmuz ayında ödenecek.

    Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

    Hürriyet'te yer alan habere göre, işte 2020 yılı Temmuz ayı MTV tutarları:Motorlu Taşıtlar Vergisi



    İşte MTV tutarları(01/01/2018 öncesi tescil)

    Otomobil

    1-3 yaş

    0-1300 cc aralığı

    2020 Temmuz MTV'si: 482 lira

    Otomobil

    1-3 yaş

    1301-1600 cc aralığı

    2020 Temmuz MTV'si: 839 lira

    Otomobil

    1-3 yaş

    1601-1800 cc aralığı

    2020 Temmuz MTV'si: 1473 lira

    Otomobil

    1-3 yaş

    1801-2000 cc aralığı

    2020 Temmuz MTV'si: 2335 lira

    Otomobil

    4-6 yaş

    0-1300 cc aralığı

    2020 Temmuz MTV'si: 336 lira

    Otomobil

    4-6 yaş

    1301-1600 cc aralığı

    2020 Temmuz MTV'si: 629 lira

    Otomobil

    4-6 yaş

    1601-1800 cc aralığı

    2020 Temmuz MTV'si: 1158 lira

    Otomobil

    4-6 yaş

    1801-2000 cc aralığı

    2020 Temmuz MTV'si: 1798 lira

    Otomobil

    7-11 yaş

    0-1300 cc aralığı

    2020 Temmuz MTV'si: 188 lira

    Otomobil

    7-11 yaş

    1301-1600 cc aralığı

    2020 Temmuz MTV'si: 365 lira

    Otomobil

    7-11 yaş

    1601-1800 cc aralığı

    2020 Temmuz MTV'si: 682 lira

    Otomobil

    7-11 yaş

    1801-2000 cc aralığı

    2020 Temmuz MTV'si: 1057 lira

    (01/01/2018 sonrası tescil)

    Otomobil

    1-3 yaş

    0-1300 cc aralığı

    Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

    2020 Temmuz MTV'si: 482 lira

    Otomobil

    1-3 yaş

    0-1300 cc aralığı

    Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

    2020 Temmuz MTV'si: 529 lira

    Otomobil

    1-3 yaş

    0-1300 cc aralığı

    Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

    2020 Temmuz MTV'si: 578 lira

    Otomobil

    1-3 yaş

    1301-1600 cc aralığı

    Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

    2020 Temmuz MTV'si: 839 lira

    Otomobil

    1-3 yaş

    1301-1600 cc aralığı

    Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

    2020 Temmuz MTV'si: 923 lira

    Otomobil

    1-3 yaş

    1301-1600 cc aralığı

    Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

    2020 Temmuz MTV'si: 1007 lira

    Otomobil

    1-3 yaş

    1601-1800 cc aralığı

    Matrahı 115 bin 900 lira

    2020 Temmuz MTV'si: 1630 lira

    Otomobil

    1-3 yaş

    1601-1800 cc aralığı

    Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

    2020 Temmuz MTV'si: 1778 lira

    Otomobil

    1-3 yaş

    1801-2000 cc aralığı

    Matrahı 115 bin 900 lira

    2020 Temmuz MTV'si: 2568 lira

    Otomobil

    1-3 yaş

    1801-2000 cc aralığı

    Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

    2020 Temmuz MTV'si: 2801 lira
    Haberler Ekonomi Araç sahipleri dikkat! MTV ödeme ne zaman başlıyor? 2020 MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?
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