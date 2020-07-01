Geçmişte öğrenim kredisi kullanan ve kullanmakta olan milyonlarca vatandaş KYK kredi borçlarının ertelenmesini veya affedilmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Bu anlamda KYK borçları ile ilgili yapılan çalışmaların ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor. Çalışmaların son durumuna dair de bilgi verilmedi ancak bu konuda masada yer aldığı düşünülen bazı çözüm önerileri yer alıyor. Öğrenim kredisi faiz affı çıktı mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KYK BURSLARI AÇIKLAMASI
"Öncelikle Kredi ve burslarla alakalı öncelikli biliyorsunuz göreve geldiğimizde Türkiye 'de verilen burs sadece 45 liraydı. Şimdi ise burslar noktasında geldiğimiz nokta çok daha farklı bir konumda. Şimdi ise bizler bursları ciddi manada yükselttik. Ve şuan itibariyle bursların geldiği konum 550 liraya çıkarıldı.
Lisans öğrencileri için 550 lira biz burs ve kredi verirken , tabi bu noktada 1100 lira lisansüstü öğrencilere veriyoruz. Ama daha ileri giderek doktora öğrencilerine de 1650 lira kredi veya burs veriyoruz. Başladığı an 45 lira. Ondan sonraki iş önce lisansta 550 lira , daha sonra bu rakam ciddi manada yükseldi ve 1100 TL 'ye çıkarıldı.
Ama doktorada bu rakam 1650 liraya çıktı.
Şimdi başvuran her öğrencimiz kredi veya burs alabiliyor. 1 milyon 600 bini bulan başvuru var. Göreve geldiğimizde öğrenci harçları vardı. Bu konuda ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Öğrenci harçlarını kaldırdık. Artık harç diye bir durum söz konusu değildir.
Barınma konusuna gelince çok önemli projeler var. Yıl sonuna kadar 17450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 72 bin yeni yurt yatağını 2021 sonunda hizmete sunacağız. Bir kısmı kamu yatırımı , bir kısmı da kiralama yolu ile açılacak.
Amacımız her öğrencimizin eğitim öğretimini rahat sağlayacak imkanları sunmaktır.
KYK KREDİ BORÇLARINDA CORONA VİRÜS SÜRECİ ZORLUYOR
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek için borç para veriyor. Öğrencilerin çalışma hayatına başladıktan sonra bu borcu ödemesi gerekiyor. Ancak verilere göre; halk arasında 'KYK borcu' olarak da bilinen 'öğrenim kredisi'ni ödeyemeyen öğrencilerin sayısı milyonlara ulaştı. Yani milyonlarca genç okuldan mezun olur olmaz hayatına borçlu olarak başlıyor. Bu sürece bu yıl bir de corona virüs salgını eklendi. Bu süreçte iş bulmakta zorlanan mezunlar ise kara kara düşünüyor. İş bulanlar ve ödemelerini yapanlar da corona virüs engeline takılıyor. Ekonomik önlemlerin alındığı corona virüs sürecinde KYK borçlarının ödenmesinde zorluk çekenler ya KYK borçlarının silinmesini ya da öğrenim kredisi borçlarının taksitlerini ertelenmesini istiyor.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NE ZAMAN GÜNDEME GELECEK?
Milyonlarca vatandaşlar hükümet yetkililerinin KYK borçlarıyla ilgili atacağı adımları takip ederken beklenen açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'dan gelmişti. Muş, KYK borçlarının erteleneceği sinyallerini vermişti.
Corona virüsle mücadele kapsamında 15 maddeden oluşan ekonomik tedbirlere ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Muş, yaptığı açıklamada Hazine ve belediye taşınmazları, Milli Parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarının ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ile sosyal sigorta prim ödemelerinin belediyelerin 3 ay süreyle ertelenmesi söz konusu." dedi.
ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU ERTELENİR Mİ?
Normalde KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamalı. Yapılan son düzenlemeye göre ise kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Yani yeni mezun öğrenciler işe girene kadar borcunu erteleyebilecek. Ancak ertelenen dönemde borca faiz işlemeye devam ediyor.
Öğrencinin borcunu, normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere aylık taksitler halinde ödemesi gerekiyor. Geri ödeme başlangıç tarihi, borç miktarı ve aylık taksitler 'kyk. gov.tr' internet adresindeki 'E-hizmetler'den 'Öğrenim/ Katkı Kredisi Borç Sorgulama' başlığına tıklanarak 'TC kimlik numarasıyla' öğrenilebiliyor. E-Devlet üzerinden de borç bilgilerine ulaşılabiliyor.
ÖĞRENİM KREDİSİ BORCUNU KİMLER SİLDİREBİLİR?
Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan 'hayatını çalışarak kazanamaz' ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların veya vefat edenlerin borçları siliniyor.