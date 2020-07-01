BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KYK BURSLARI AÇIKLAMASI

"Öncelikle Kredi ve burslarla alakalı öncelikli biliyorsunuz göreve geldiğimizde Türkiye 'de verilen burs sadece 45 liraydı. Şimdi ise burslar noktasında geldiğimiz nokta çok daha farklı bir konumda. Şimdi ise bizler bursları ciddi manada yükselttik. Ve şuan itibariyle bursların geldiği konum 550 liraya çıkarıldı.

Lisans öğrencileri için 550 lira biz burs ve kredi verirken , tabi bu noktada 1100 lira lisansüstü öğrencilere veriyoruz. Ama daha ileri giderek doktora öğrencilerine de 1650 lira kredi veya burs veriyoruz. Başladığı an 45 lira. Ondan sonraki iş önce lisansta 550 lira , daha sonra bu rakam ciddi manada yükseldi ve 1100 TL 'ye çıkarıldı.