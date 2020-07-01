Apple Türkiye, Temmuz ayını zam yağmuruyla karşıladı. Apple Türkiye, bu güzel yaz gününde iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch gibi birçok ürüne zam yaptı. Apple'ın zam kararıyla birlikte önceki fiyatı 7,299 TL olan iPhone 11, tam 700 lira zamlanarak 7,999 TL'den satılmaya başlandı. Zamlardan tek etkilenmeyen iPhone modelini ise iPhone SE 2020 oldu. iPhone SE 2020, hala 5,299 TL fiyat etiketiyle satılmakta. Apple zam kararıyla birlikte en pahalı iPhone olan iPhone 11 Pro Max 512 GB'ın fiyatı 16,349 TL'ye çıktı. Öte yandan diğer Apple ürünleri de zamdan etkilenmiş durumda. İşte yeni güncel Apple zamlı telefon fiyatları.... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
1 Temmuz güncel iPhone fiyatları
Yeni iPhone SE hariç, Apple Store üzerinden satılan tüm iPhone'ların fiyatı güncellendi. İşte 1 Temmuz itibariyle güncel iPhone fiyatları:
Eski fiyat Yeni fiyat (1 Temmuz itibariyle) Fiyat farkı
iPhone 11 Pro Max - 512GB 14.999 TL 16.349 TL 1350 TL
iPhone 11 Pro Max - 256GB 13.299 TL 14.499 TL 1200 TL
iPhone 11 Pro Max - 64GB 11.999 TL 13.199 TL 1200 TL
iPhone 11 Pro - 512GB 13.999 TL 15.149 TL 1150 TL
iPhone 11 Pro - 256GB 12.299 TL 13.299 TL 1000 TL
iPhone 11 Pro - 64GB 10.999 TL 11.999 TL 1000 TL
iPhone 11 - 256GB 8.599 TL 9.299 TL 700 TL
iPhone 11 - 128GB 7.749 TL 8.449 TL 700 TL
iPhone 11 - 64GB 7.299 TL 7.999 TL 700 TL
iPhone XR - 128GB 6.949 TL 7.549 TL 600 TL
iPhone 11 - 64GB 6.499 TL 7.099 TL 600 TL
DİĞER APPLE ÜRÜNLERİ DE ZAMLANDI
Apple zam kararıyla birlikte en pahalı iPhone olan iPhone 11 Pro Max 512 GB'ın fiyatı 16,349 TL'ye çıktı. Öte yandan diğer Apple ürünleri de zamdan etkilenmiş durumda. Fiyatı 6,399 TL olan 11 inçlik iPad Pro, artık 6,699 TL'den satılmakta. Apple Watch Series 3 ise yaklaşık 1,499 TL olan fiyatını 1,749 TL'ye çıkarttı. Geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni MacBook Air 7,999 TL olan fiyatını 8,699 TL olarak güncelledi. 16 inç MacBook Pro'nun fiyatı ise 18,299 TL'den 20,199 TL'ye yükseldi.
FİYATI 9200 TL ARTTI
Apple'ın zam yaptığı diğer bir ürün ise AirPods oldu. 1,899 TL'ye satılan AirPods Pro artık 2,099 TL'den satılmaya başlandı. AirPods ise 1,099 TL'lik fiyatını 1,299 TL'ye çıkartmış durumda. Rende tasarımı alay konusu olan kule tipi Mac Pro ise 42,999 TL'lik fiyatını 9200 TL artırdı ve 52,199 TL'den alıcısını beklemeye başladı.
Yeni zamlar ile beraber ülkemizdeki iPhone satışlarında düşüş yaşanması muhtemel gözüküyor. Peki siz neler düşünüyorsunuz?