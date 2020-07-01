Apple Türkiye, Temmuz ayını zam yağmuruyla karşıladı. Apple Türkiye, bu güzel yaz gününde iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch gibi birçok ürüne zam yaptı. Apple'ın zam kararıyla birlikte önceki fiyatı 7,299 TL olan iPhone 11, tam 700 lira zamlanarak 7,999 TL'den satılmaya başlandı. Zamlardan tek etkilenmeyen iPhone modelini ise iPhone SE 2020 oldu. iPhone SE 2020, hala 5,299 TL fiyat etiketiyle satılmakta. Apple zam kararıyla birlikte en pahalı iPhone olan iPhone 11 Pro Max 512 GB'ın fiyatı 16,349 TL'ye çıktı. Öte yandan diğer Apple ürünleri de zamdan etkilenmiş durumda. İşte yeni güncel Apple zamlı telefon fiyatları.... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de