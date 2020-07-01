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    • 01.07.2020 11:07
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    1 Temmuz ? geldi mi? Güncel listesi!

    geldi mi? 1 Temmuz ? Güncel listesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Sosyal medyada ortaya çıkan yeni sigara fiyat listesi nedeniyle sigaraya zam iddiaları gündem oldu. Sigara zammının olup olmadığını merak eden vatandaşlar da var mı sorusuna yanıt arıyor. İddialara göre sarma sigara ve tütün satışının yasaklanmasıyla birlikte sigara fiyatlarına da zam gelecek. İşte listesi!

    1 Temmuz sigara zammı var mı? Sigaraya zam geldi mi?

    Sigara zammı var mı? 1 Temmuz sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sigaraya zam olup olmadığı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Sosyal medyada ortaya atılan yeni sigara fiyat listelerinin ardından gözler sigara zammına çevrildi. Firmaların sigaraya zam yapıp yapmadığı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki sigara zammı var mı?

    1 TEMMUZ SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    2020 Temmuz ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 16 TL

    Marlboro Touch: 17 TL

    Marlboro: 18 TL

    Parliament: 18,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

    Muratti: 16 TL

    Muratti Blu: 15 TL

    Lark: 15 TL

    Chesterfield: 14,50 TL

    Chesterfield Mode: 14 TL

    L&M: 14,00 TL

    British American Tobacco

    Kent: 15 TL

    Kent D-Range: 15 TL

    Kent Swicth: 16 TL

    Kent N-Range: 18 TL

    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL

    Pall Mall: 14,50 TL

    Tekel 2000: 14 TL

    Tekel 2001: 14 TL

    Samsun: 14 TL

    Samsun 216: 14 TL

    Maltepe: 14 TL

    SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

    Sigaraya zam geldiğine ilişkin henüz firmalar tarafından bir liste yayınlanmadı. Şu an için ortaya atılan iddiaların bir gerçekliği bulunmuyor. Zam kararı geldiği takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 1 Temmuz sigara zammı var mı? Sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları listesi!
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