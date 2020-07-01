Sigara zammı var mı? 1 Temmuz sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sigaraya zam olup olmadığı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Sosyal medyada ortaya atılan yeni sigara fiyat listelerinin ardından gözler sigara zammına çevrildi. Firmaların sigaraya zam yapıp yapmadığı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki sigara zammı var mı?

1 TEMMUZ SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2020 Temmuz ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL