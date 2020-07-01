KONUT KREDİSİ NEDİR?

İnsanlar ilk hayalleri arasında yer alan kendine ait bir ev düşüncesi ile kendilerini gelecekte güvence altında tutmak isterler. Genelde kirada oturan bu kişilerin ev sahibi olma hayaline faydalı olmak amacıyla bankalar, kişilerin hayallerine kavuşabilmesi için konut kredisi adı altında kredi sunarlar.

Bankaların dışında insanları ev sahibi yapmak isteyen birçok yöntem olsa da insanlar genel olarak bankaların sağladığı konut kredisine yönelirler. Banka aracılığı ile ev sahibi olmak, tapu üzerinde kişinin kendi ismini taşıdığı için konut kredisi daha çok tercih edilir.

Konut kredisi, ev sahibi olmak isteyenlerin kullandığı, alınması planlanan konutun belirlenen bir teminata dayatıldığı, bankaların birçok imkanlar sunduğu kredi türüdür.