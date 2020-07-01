Düğün sezonu açıldı! Çeyrek ve gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?

1 Temmuz itibariyle koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün salonları açıldı ve düğün sezonu başladı. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altın fiyatları yoğun olarak sorgulanıyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 azalışla 389,60 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Temmuz anlık altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 azalışla 389,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 632,00 lira, Cumhuriyet altını 2.587,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 389,60 liradan işlem gördü.
KAPALIÇARŞI'DA KAPANIŞ FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|391,00
|391,20
|389,40
|389,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.577,00
|2.598,00
|2.566,00
|2.587,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|356,50
|360,50
|355,00
|359,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.518,00
|2.538,00
|2.508,00
|2.528,00
|Yarım Ziynet
|1.259,00
|1.269,00
|1.254,00
|1.264,00
|Çeyrek Ziynet
|630,00
|635,00
|627,00
|632,00
ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 390 bin lira, en yüksek 394 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 392 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 95 milyon 248 bin 297,19 lira, işlem miktarı ise 2.831,69 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 108 milyon 728 bin 221,16 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.763,42 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.763,42 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 artarak 392 bin 500 liradan tamamladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8384 lira, satışta 6,8658 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8384 lira, satışta 6,8658 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1263, sterlin/dolar paritesi 1,2456, dolar/yen paritesi de 107,45 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,20 yükselerek 41,74 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI KAR SATIŞIYLA DÜŞTÜ
Küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak yükselen altın fiyatları, 1,780 doların üzerinde gelen kar satışlarıyla 1,770 doların altına çekildi.
Ikon Menkul'ün "1789'dan Hafif Kar Satışı…" başlıklı analizinde, "Geçen hafta görülen 1,779 dolar direncini dün akşam geçen sarı metal, gün içinde 1,789 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak bu seviyelerden hafif de olsa kar satışı var ve 1,773 desteğine geriledi. Halen 1,761 dolar seviyesinden gelen kısa vadeli yükselen kanal içinde hareket ederken, eğer 1,773'ün altında düşüş devam ederse kanalın alt bandına denk gelen 1,765 desteği gündeme gelebilir. 1765 kısa vadede önemli olabilir. Bu desteğin kırılması, kar satışlarını derinleştirebilir. Gün içi olası tepkilerde 1789 seviyesi tekrar gündeme gelebilir" denildi.
ABD'de hampetrol stoklarında keskin düşüşler yaşandığına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından yüzde 2.0-3.0 dolayında yükselen petrol fiyatları da hafif geri çekildi.
Verilerin açıklanmasının ardından yüzde 1.32 artışla 42.18 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı 41.76 dolara, yüzde 2.90 yükselerek 40.40 dolara kadar yükselen ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da 39.82 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş yüzde 1.53 düşüşle 17.92 dolar,
- altın yüzde 0.87 düşüşle 1,764.91 dolar,
- bakır yüzde 1.17 artışla 6,039.00 dolar,
- platin yüzde 2.22 düşüşle 812.90 dolar,
- paladyum yüzde 1.23 düşüşle 1,917.41 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 390 liraya, çeyrek altın 640 liraya, Cumhuriyet altını da 2,545 liraya düştü.
ABD'de stok verilerini izleyen özel kuruluş Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, 26 Haziran ile biten haftada ABD hampetrol stoklarında belirgin bir düşüş gerçekleşti. Buna göre, ABD hampetrol stokları bir haftada 8.2 milyon varil birden düşüşle 537 milyon varile geriledi. API verilerine göre, aynı dönemde ABD'deki benzin stokları da 2.5 milyon varil düştü. Bunun yanında ülke genelindeki distile edilmiş petrol stokları a bu dönemde 2.6 milyon varil azaldı.