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    • 01.07.2020 20:14
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri?

    'da BIST 100 endeksi, 1 Temmuz'u yüzde 1,04 değer kaybıyla 115.314,98 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Doğuş Otomotiv 14,87 15,65 -4,98
    Gözde Girişim 4,94 5,12 -3,52
    MLP Sağlık 19,26 19,90 -3,22
    Halkbank 6,22 6,41 -2,96
    Şok Marketler 13,01 13,40 -2,91
    Pegasus 54,00 55,55 -2,79
    Koç Holding 17,52 18,00 -2,67
    Arçelik 19,37 19,90 -2,66
    DO-CO 343,90 352,90 -2,55
    Tüpraş 87,35 89,50 -2,40
    Petkim 4,17 4,27 -2,34
    İş Bankası (C) 5,45 5,58 -2,33
    Akbank 5,94 6,08 -2,30
    Bim Mağazalar 66,45 68,00 -2,28
    Tofaş Oto Fabrikası 25,92 26,50 -2,19
    Turkcell 16,09 16,44 -2,13
    Ereğli Demir Çelik 8,40 8,58 -2,10
    Vakıflar Bankası 5,22 5,33 -2,06
    Karel Elektronik 16,15 16,49 -2,06
    Yapı ve Kredi Bankası 2,39 2,44 -2,05

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