Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 14,87 15,65 -4,98 Gözde Girişim 4,94 5,12 -3,52 MLP Sağlık 19,26 19,90 -3,22 Halkbank 6,22 6,41 -2,96 Şok Marketler 13,01 13,40 -2,91 Pegasus 54,00 55,55 -2,79 Koç Holding 17,52 18,00 -2,67 Arçelik 19,37 19,90 -2,66 DO-CO 343,90 352,90 -2,55 Tüpraş 87,35 89,50 -2,40 Petkim 4,17 4,27 -2,34 İş Bankası (C) 5,45 5,58 -2,33 Akbank 5,94 6,08 -2,30 Bim Mağazalar 66,45 68,00 -2,28 Tofaş Oto Fabrikası 25,92 26,50 -2,19 Turkcell 16,09 16,44 -2,13 Ereğli Demir Çelik 8,40 8,58 -2,10 Vakıflar Bankası 5,22 5,33 -2,06 Karel Elektronik 16,15 16,49 -2,06 Yapı ve Kredi Bankası 2,39 2,44 -2,05